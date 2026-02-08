東京親子行變驚魂記！歐陽妮妮曝兒子「突染1病」 全家接力中標

歐陽妮妮與張書豪，帶兒子睦睦到日本旅遊。（圖／翻攝自歐陽妮妮IG）

藝人歐陽妮妮與張書豪於2024年6月宣布結婚，並在去年迎來寶貝兒子「睦睦」，宣布移居大陸杭州，一家三口生活甜蜜。升格新手媽媽後的歐陽妮妮，不時透過社群平台分享育兒日常，溫馨又真實的生活點滴吸引不少粉絲關注，近日她發文透露帶著兒子前往日本東京旅遊，原本是一趟幸福滿滿的親子行程，卻意外變成一段難忘的「驚魂回憶」。

歐陽妮妮在社群發文分享，此趟行程一共在東京停留半個月，特地帶睦睦去找姑姑相聚，她也笑說，每天出門前都會精心幫自己和兒子搭配穿搭，留下滿滿回憶。然而旅途中，兒子卻突然罹患腸胃炎，讓她措手不及，更直言「人生第一次付了計程車清理費」。

她進一步透露，直到旅程最後一天，兒子的身體狀況才終於好轉，沒想到病毒卻開始在家人之間「接力傳染」，包括她本人、丈夫張書豪、爺爺以及姑姑都陸續中標，所幸目前全家人已恢復健康，為這趟驚險旅程畫下平安句點。

歐陽妮妮開心表示，旅程中有精心和兒子搭配穿搭。（圖／翻攝自歐陽妮妮IG）

從歐陽妮妮曬出的照片中可見，她抱著兒子對鏡自拍，母子同框畫面相當溫馨，歐陽妮妮身穿深咖啡色長版外套，整體造型走低調舒適路線，頭戴黑色毛帽，長髮自然垂落，散發隨性又溫柔的媽媽氣質；睦睦則穿著米白色套裝，搭配白色襪子與可愛毛帽，造型簡潔又保暖，萌度破表。

