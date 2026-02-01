東京觀察》台日選舉大不同！推「月經平權」被炎上 家戶拜票在日本竟是犯罪

日本第51屆眾議院大選將於2月8日投開票，選戰進入最後的「黃金週」。對於熟悉台灣熱鬧選戰的觀察者來說，這次日本選舉的一連串「炎上（網路爭議）」事件，無疑是一場巨大的文化衝擊。從「挨家挨戶拜票」被視為犯罪，到「發放生理用品」被罵成共產黨，再到前知事鏟雪違規遭到中央部會與地方警察「混合雙打」教訓，連執政黨的閣員都得靠首相官邸發影片來破除假訊息。台日兩國在民主實踐與社會價值觀上的鴻溝，正透過這些荒謬的選戰插曲之中，赤裸裸地展現出來。



台灣今年也要面對地方選舉，現在已經看到很多候選人沿著大街小巷發衛生紙，進行每家的打招呼，不過，台日選舉文化最大的溫差，體現在「陸戰」方式上。在台灣選舉中，候選人若不親自走遍大街小巷、按門鈴向住戶懇託（家戶拜訪），展現「見面三分情」的誠意，往往會被貼上「傲慢」、「不接地氣」的標籤，甚至篤定落選。然而，這種台灣人視為理所當然的「鐵律」，在日本卻是絕對的「禁忌」。

日本候選人家戶拜票惹議 滋擾民眾 最重可處1年以下監禁或當選無效 ​

本次選戰中，參選大分第3區的無黨籍候選人平野雨龍陣營傳出在選區內疑似進行「戶別訪問（挨家挨戶拜票）」，隨即在推特引發很多討論。根據日本《公職選舉法》第138條，為了防止買票賄選與滋擾民眾，任何形式的戶別訪問都是被嚴格禁止的違法行為，違者最重可處一年以下監禁或當選無效。但此法並非沒有爭議，過去曾有提出過釋憲，但經過解釋的結果是合憲，或許是因日本選舉文化追求的是「無菌式的公平」與「不給人添麻煩」，也意外在網路上引發正反的討論。



在此次的選舉中，也看到另一個文化差異，在國民民主黨的「生理用品無償發放」政見上。該黨黨首玉木雄一郎主張由公費購買並發放生理用品，以解決「生理貧窮」問題。這在台灣早已是落地生根的政策，蔡英文政府時期便大力推動「月經平權」，教育部自2023年起在各級學校提供免費生理用品，社會輿論普遍將其視為基本人權與性別平權的進步象徵。但在日本，類似政策提出卻遭遇逆風，凸顯日本社會對「公助（政府介入）」極度敏感及根深蒂固「受益者付費」與「自助」思維。（https://x.com/kasumi_girl/status/2016452934117290336?s=46）



不只是網路上湧現大量批評，指責這是「共產黨政策」、「社會主義的展現」，許多保守派與男性選民憤怒質問，「為什麼要用我的稅金幫特定性別買單？」、「與其收稅再發放，不如一開始就減稅讓大家自己買」；除了男性的反彈外，因為過去玉木的不倫（外遇）爭議，且用「伸手要與人握手動作、笑臉」的配圖，也讓許多女性發文表示對圖案不滿。此外，該黨推出的「色情廣告對策」宣傳圖，也有被網友諷「看起來像臉書上的詐騙廣告」，讓原本嚴肅的「政策圖」淪公關災難。

為騰出演說空間 將積雪鏟起拋入車道 候選人行為遭網友砲轟 ​

近期也看到新瀉4區候選人、前新潟縣知事米山隆一，2026年1月28日為了騰出街頭演說的空間，將路肩積雪鏟起拋入車道。此舉立刻引發大批網友砲轟違反「道路交通法」。就在爭議延燒之際，日本官方機構展現了驚人的「預判」與「補刀」能力。國土交通省北陸地方整備局彷彿「未卜先知」，在米山發文的前一天（27日）剛好發布了一支由生成式AI製作的「柴犬宣導影片」。影片中，AI柴犬嚴厲斥責：「丟到路上是不行的！」、「只丟一點點也不行！」。



由於官方影片發布時機過於巧合，且台詞精準打臉米山事後的辯解，被網友戲稱為「國家機器用柴犬AI預判並公開處刑候選人」。緊接著，新潟縣警察交通部官方X帳號也在爭議爆發後的29日，發布題為「不要把雪丟到路上！」的警告貼文，並列出禁止事項，該貼文迅速獲得超過數百萬次瀏覽。雖然台灣不太可能會有雪災的問題，但是為了選舉拜票，而疑似被有公權力的機關「打臉」，也實屬少見



最後，則是社群時代假訊息的全面進化。高市內閣的經濟安保擔當大臣小野田紀美，向來以「嚴格取締非法滯留」的鷹派形象深獲保守派支持。但在選戰關鍵時刻，日本保守黨等在野右翼勢力卻在街頭演說中指控她「主張每年接納60萬移民，否則日本產業會崩潰」；甚至在網路上有X帳號散布她出席餐會的照片，謊稱那是她承諾大量引進移民的證據。面對這場由保守陣營發起攻勢，小野田紀美不僅親上火線駁斥，「那是柔道整復師的聚會」、「我從沒說過那些話」。



這幾天也可以看到官方也動作連連，除了首相官邸官方帳號更罕見地發布了一支由小野田親自解說的影片，強調政府立場是「對外國人違法行為零容忍」及「有秩序的共生」。而自民黨公關帳號更是發文再次說明外國人政策，才終於壓制了這場因惡意造謠而引發的信任危機。會有這樣的原因，在於近兩年外國人政策屬日本人非常關心的議題，甚至包括保守黨、參政黨都因支持強力、嚴格的外國人政策而支持度節節高升，也引此成為選戰焦點。



