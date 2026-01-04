東京觀察》從孤鳥到日本鐵娘子！跨越初期亂流與外交危機 高市早苗的逆襲之路
在2025年的最後一次股市交易日，東京證券交易所的電子看板上，那突破5萬點的歷史新高數字，彷彿正在為過去這一年的日本政治奇蹟背書。東京觀察的第一線現場見證了日本首相高市早苗，如何從一位喜愛金屬樂、卻在黨內無派閥的「少數政府」領袖，蛻變成足以撼動世代的政治偶像。即便度過剛上任初期的亂流，又經歷「台灣有事」危機，高市早苗憑藉著靈活的在野黨合縱連橫、極具膽識的「全明星級」人事布局及犀利的談話風格，逆勢將內閣支持率維持在7成以上的高檔。
這場政治逆襲的序曲，始於去年秋天那場驚心動魄的自民黨總裁選舉。面對總裁選後公明黨立刻退出執政聯盟的衝擊，高市早苗展現了驚人的政治柔軟度。她並沒有選擇硬碰硬，而是精準地向在野黨遞出橄欖枝。先是在安保、改革等議題上與「日本維新會」達成策略性默契，拉攏這股以大阪為根據地的強大勢力成為執政夥伴。近期，針對「國民民主黨」主張打破「103萬日圓之壁」（提高所得稅起徵點）給予正面回應，也讓該黨對是否正式加入執政聯盟保持戰略模糊。
換取了關鍵少數的信任，成功裂解了在野黨的包圍網，讓自民黨在少數執政下依然掌握了主動權，也穩住了政權。同時，在人事布局上，高市早苗起用總裁選的勁敵、小泉進次郎擔任防衛大臣，讓他站在第一線向年輕世代宣揚國防必要性，其在中國對日雷達照射事件中的強硬措辭，更大幅推升了小泉進次郎的聲量。另一亮點是擔任經濟安全保障大臣的小野田紀美，因為在記者會上的正面態度與直率言詞，更是備受好評，成為年輕人心目中的高人氣大臣之一。
2025年10月，成為自民黨首位女性總裁的高市早苗「我個人將捨棄『工作與生活平衡』這個詞。我會工作、工作、工作、工作、拼命工作」的宣言，引發日本社會極大討論。高市早苗也身體力行，甚至被報導凌晨三點仍在準備國會答辯、並大幅減少夜間應酬。接著，2025年11月7日，高市早苗在國會針對「台灣有事」的答辯，引發中國外交部前所未有的激烈抗議。中國政府為了報復，除了限縮赴日旅遊，也對日本藝人、動漫與文化產品實施全面性的「封殺令」，試圖以市場逼政。
從文化戰略來看，高市早苗在12月4日宣示，鑑於漫畫、動畫、遊戲及音樂等內容產業的海外市場規模已逼近半導體產業，政府定調為國家關鍵戰略產業，運用日前閣議通過逾550億日圓的補正預算，承諾透過官民合作提供多年期的強力支援，目標將海外銷售額推升至20兆日圓。高市早苗於22日在官邸與電影、音樂等內容產業界人士舉行意見交流會，邀請了包括導演押井守、歌手Kocchi no Kento（こっちのけんと）及現代藝術家村上隆等人出席，進一步落實對內容產業海外發展的支持。
日本政府為確切掌握外國人取得不動產實況，計畫於2026年度起強制要求居住海外者在辦理不動產移轉登記時必須申報國籍，起因在於外資收購水源地與自衛隊基地周邊土地的疑慮，被視為劍指中國。經濟安保大臣小野田紀美則強調，將持續研議適當公開資訊以消除國民疑慮。據日本政府公布，在安全保障上具有重要性的設施周邊地區，2024年度由外國人或外國法人取得土地或建物共計3498件，占整體的3.1%。其中中國人取得的件數為1674件，佔了將近一半。
時間再接近2025年底，高市早苗政權也正式啟動《反間諜法》立法進程，這標誌著日本國安防禦體系的重大轉向；在與執政同盟的日本維新會達成加速立法的共識後，政府擬優先推動《外國代理人登記法》，強制要求受外國委託者如實申報資金來源與活動內容，試圖透過讓外國滲透力量「透明化」，作為建構完整防諜網的第一步。另包括外國人簽證加嚴等做法，這些政策將「國家安全」與「國民尊嚴」緊密綁定，雖然不無爭議，也受到在野黨批評，但從國民反應來看可說是底氣十足。
時間來到2025年12月30日，日本股市於2025年封關日寫下歷史新頁，受惠於AI與半導體熱潮及日美貿易協議達成的激勵，日經指數全年飆漲超過一萬點，最終收在5萬339點的史上最高紀錄。高市早苗與日本足球隊監督森保一一起出席在東京證券交易所年終「大納會」敲鐘時，高市早苗將內閣比作備戰世界盃的日本武士一樣，為了日本堅持到底絕不放棄，「要不斷跑、跑到最後、直到勝利」。
在這樣的情況下，高市內閣甚至近期民調都超過7成的高點，在年輕族群中更是擁有極高的支持度。主因在於年輕人高度評價其針對物價的果斷措施（如廢除汽油稅暫定稅率），認為她「真正兌現了對現役世代的承諾」。同時，高市政權通過了 2026年度（令和8年度）預算案，一般會計總額達 122.3兆日圓，連續兩年刷新歷史紀錄，並且號稱是「為了讓日本列島毫無間斷地變得強韌、富裕的預算」。
高市早苗的高人氣，也具體反映在宣傳品與社群聲量上。自民黨在12月中發布最新海報，分為紅、白兩款配色，主打「讓日本列島更強盛、更富裕」標語，首批印製量依各地黨部需求達32萬張，創下歷來最高紀錄。此外，高市早苗在社群平台X上也頻繁分享日常生活點滴與執政成績，透過淺顯易懂的文字，展現與傳統政治人物不同的親民風格，追蹤人數從原先的90萬大幅成長，至2026年初時，已經超過249萬人，逼近250萬大關，每篇貼文的分享、討論、讚數也不同於一般政治人物。
除了日媒分析外，在高支持度及各項政策頻獲好評的底氣下，永田町也傳出可能在2026年3月預算案通過後，提早解散眾議院、舉行大選的戰略考量，近期與日本政壇交流的台灣國會議員也聽聞類似風聲。若能藉此將高市個人的超高人氣，轉化為自民黨與執政聯盟的實質席次，將能進一步穩固執政根基。這位曾在永田町被視為孤鳥的鐵娘子，正乘著令和時代最強勁的政治順風，將日本帶往一個「強韌且富裕」新時代；2026年的春天，或是日本戰後政治體制迎來最大轉捩點的關鍵時刻。
