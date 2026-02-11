東京觀察》自民黨大勝，高市早苗將「移除安保煞車」？若出口殺傷性武器對台影響曝

第51屆眾議院選舉於8日投開票，結果徹底改寫日本政治版圖。高市早苗首相率領的自民黨獲得歷史性的316席，單獨跨越眾議院總席次465席的三分之二絕對多數門檻。相較之下，由立憲民主黨與公明黨選前倉促整合、試圖走中間和平路線的「中道民主連合」遭遇毀滅性慘敗，席次從選前的172席暴跌至僅剩49席，兩位共同代表隨即宣布引咎辭職。高市首相預計將在18日召集的特別國會中再度被指名為首相，並正式啟動與日本維新之會的連立內閣。

這場選舉結果標誌著長年扮演自民黨「安保煞車」角色的公明黨勢力徹底邊緣化，取而代之的是主張修憲與強軍的維新「加速器」。本次選舉最關鍵的結構性變化，在於過去長期作為自民黨執政夥伴的公明黨，因深陷「裏金政治」風暴未解，選擇與立憲民主黨合組「中道民主連合」，企圖依靠創價學會的「宗教票」在小選區與比例代表制有所突破，最終卻遭致慘敗，也讓自民黨創下嶄新歷史。

選舉結果證明，這張「和平牌」在面對中國軍事威脅與「台灣有事」焦慮的日本選民面前完全失效。選民以選票否決模糊的中間路線，轉而支持高市早苗「強兵富國」的清晰主張。隨著公明黨退出執政核心，日本維新之會將取而代之入閣，意味著日本政府內部的動力結構將從「自公妥協」轉為「自維競合」。維新在安保議題上甚至比自民黨更為強硬，這也預示過去阻擋殺傷性武器出口、延宕主動網路防禦立法的政治障礙已不復存在。

日本眾議院選舉開票作業。（美聯社）

日本首相兼自民黨總裁高市早苗在黨總部為勝選者貼花。（美聯社）

日本首相、自民黨總裁高市早苗在東京街頭造勢。（美聯社）

