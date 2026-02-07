東京觀察》高市早苗最後衝刺！選前造勢晚會氣勢爆棚 靠戰略鐵三角守住首都票倉

2026年眾議院大選將於明（8）日投開票，選戰進入最後24小時的最終決戰。多家日本主流媒體評估，在高市早苗總理的強勢帶動下，自民黨有望單獨跨越233席的過半門檻，甚至上看257席的絕對安定多數。甚至有日媒預估，若加上在政策上保持合作默契的日本維新之會席次，修憲勢力恐逼近300席的超級多數。而在選戰最後一晚，高市早苗選擇回到東京都的二子玉川公園，作為選前之夜造勢的最終決戰地。《風傳媒》現場觀察，高市早苗到場後隨即與民眾揮手，她演講時，現場爆滿群眾非常安靜聆聽。高市早苗在演說中詳細闡述其內閣推動的「負責任的積極財政」願景，承諾打破日本長年以來的「緊縮思維」，同時期盼支持者全力催票至最後一刻。

現場觀察，高市早苗到場先等要應援的候選人若宮健嗣發言後才致詞，面對滿場支持者，她高喊催票，「請一票一票投出來，比例代表也要支持自民黨。」演說最後階段，高市早苗話鋒一轉，對目前的選情表達了高度危機感。她指出，雖然近日媒體報導預測自民黨將獲得壓倒性勝利，甚至出現「自民黨贏太多也不好」的輿論，但這讓她感到非常遺憾與焦慮。她警告，小選區的勝負往往在毫釐之間，過去曾有候選人僅因一百多票之差落選，若支持者因樂觀氛圍而不去投票，後果不堪設想。

台積電董事長魏哲家（中左）訪問東京，拜訪現任日本首相高市早苗（中右）。（資料照，取自首相官邸粉專）

高市早苗在演說中詳述了「負責任的積極財政」願景，主張擺脫長期的緊縮思維，由國家在「綜合國力」的強化上扮演主導角色，特別是在外交、防衛、經濟等傳統領域外加入了「人才力」作為核心驅動力。她列舉了具體的戰略投資領域：在食糧安全上，推動高科技植物工廠與智慧農業以提升自給率；在能源與資源方面，致力於南鳥島稀土開採及加速核融合能源的社會實裝；在醫療安全上，過去曾發生「β-内酰胺類（Beta-lactam）抗生素」無法從中國進口的情況，應推動藥品原料國產化以避免過度依賴海外供應鏈導致中斷，並投入癌症與細胞治療等尖端研究；同時加強國土強韌化與防災投資，以及推動能動性網路防禦以強化資安。

經濟政策方面，高市早苗承諾，實施大規模設備投資減稅，並設立長達十年的國家基金以支持企業長期研發，解決國內投資不足的問題，同時透過改善公家機關採購與企業交易環境，協助中小企業實現加薪。此外，她也提出引進「附帶給付的稅額扣除」制度，以減輕中低所得者的社會保險負擔並刺激消費。在演說結尾，她特別提及世田谷區內擁有兩處陸上自衛隊駐屯地，對當地居民長期以來給予自衛隊活動的理解與溫暖支持表達了深切感謝。

高市早苗首都防衛、地方突圍雙戰略奏效

綜觀此次選舉，面對立憲民主黨與公明黨部分勢力結合的「中道改革連合」，在野陣營初期雖有不錯聲勢，但高市帶領的自民黨並未畏戰。從開戰到這最後一哩路，凸顯出高市早苗力拚的「首都防衛、地方突圍」雙重戰略，以及東京都知事小池百合子與根據地在大阪的維新勢力，在關鍵時刻提供的戰略奧援。

自民黨選情之所以能從初期回穩並在末期維持優勢，關鍵在於構築了穩固的「首都圈—京阪神防護網」。選戰初期，維新共同代表吉村洋文、藤田文武罕見現身秋葉原與高市「第一聲」同台，向維新勢力強大的大阪與兵庫保守派選民發出合作訊號，成功在關西地區壓制了立憲民主黨的整合效應。為了維持這份默契，高市早苗此次選戰也刻意避開了維新最強的大阪，未進行任何站台造勢，展現了「關西互不侵犯」的戰略定力。

而在無黨派選民最密集的東京都，東京都知事小池百合子的動向成為定海神針。此次她多次替自民黨候選人站台，以「國政與都政的連携」為由，為自民黨提供側面支援。小池的影響力有效填補了高市早苗可能流失的中間選票，這種「高市攻保守、小池固中間、維新守關西」的鐵三角默契，讓自民黨在都會區選情立於不敗之地。

​ 在無黨派選民最密集的東京都，東京都知事小池百合子的動向成為定海神針。 （資料照，美聯社）

解析高市早苗選戰策略 優先搶救告急選區

深入解析高市早苗從1月27日公示日至今的鐵人行程，可以透視自民黨內部的真實選情思考與戰略邏輯。選戰頭兩天，高市在「東京第一聲」後立刻依序前往東北的福島、宮城與北海道，競選初期優先搶救告急的艱困選區。特別是針對北海道與東北的激戰區，自民黨採取全黨總動員戰術，不僅總理親征，幹部也分進合擊，更調動副總裁麻生太郎、政調會長小林鷹之前往固樁，甚至策反原本在野黨支持的函館市長、知名男星大泉洋兄長大泉潤轉向支持自民黨在地候選人向山淳，力拚拉近與在野黨的距離，讓中道改革連合的人選逢坂誠二傻眼。

選戰中盤，高市將重心轉移至黨內大老防區與中部地區的「民主黨王國」。除了29、30日將重點放在兵庫、德島及遠赴大分與盟友麻生太郎「本家」福岡，31日再到靜岡、以及此次引退的前首相菅義偉與人氣王小泉進次郎所在的神奈川等重點區域「狂掃」。

到了2月1日，高市全天鎮守愛知與岐阜，這反映了黨中央對較支持在野黨的工會組織票反撲有高度警戒；其中岐阜更是選對委員長古屋圭司的地盤。2日轉進山梨、長野、新潟等甲信越地區。3日的關東行程中，高市特地前往埼玉救援被稱為「台灣女婿」的山口晉等基礎較弱候選人。到了選戰衝刺階段，高市也主動出擊，4日深入岡山、京都等指標地區，京都也是最大在野黨立憲民主黨前代表泉健太的地盤。

台積電熊本廠3奈米導入 為 高市 「經濟安保牌」 加分 ​

選戰倒數的2月5日，發生了具決定性的轉折。當天高市早苗坐鎮首相官邸接見台積電董事長魏哲家，魏哲家當場宣佈將在熊本第二工廠導入最先進的「3奈米製程」。高市在選前關鍵時刻打出這張「經濟安保牌」，向全國選民展示內閣具體經濟成果，自民黨隨即在網路強力宣傳。隨後高市飛往佐賀、鹿兒島造勢，鞏固她念念不忘的政策「九州矽島」選情。

與此同時，防守東京的重任交給了小池百合子。6日晚間，小池現身東京八王子，為陷入苦戰的自民黨大老、幹事長代行萩生田光一站台。萩生田光一是已故首相安倍晉三的心腹，此次選戰面臨逆風，小池以舊識盟友身分到場力挺，不僅嘗試穩住了多摩地區的保守票，更裂解了原本「中道改革連合」與公明黨主體創價學會喊出全國重點「108選區」之一的影響力，力阻浮動票流向在野黨，成為首都防衛網最關鍵的拼圖。

高市早苗選戰 最終日為何回防東京？ ​

高市早苗本人在6日展現了驚人的爆發力，一天之內橫跨日本南北，從關東的栃木、東北的岩手，一路殺到九州的宮崎，所到之處皆引爆人潮。而選戰最終日2月7日，高市除了整天回防東京，更選擇在象徵東京中產階級居住地的世田谷區二子玉川公園進行收官選前之夜演說，這與她在選戰初期的戰略前後呼應，在最後一刻向都會無黨派層進行最後喊話。

​ 從選戰開始，高市早苗（左）就確定整體戰略重點，自身以地方為主體出發造勢，結合強盛的網路空戰 。（黃信維攝）

從選戰開始，高市就確定整體戰略重點，自身以地方為主體出發造勢，結合強盛的網路空戰，並藉由小池勢力與維新默契的加持，最後回防確保東京這塊最大票倉不會在最後關頭翻盤。綜觀全局，這是一場精密計算過、由數據驅動的現代化選戰，自民黨透過精準的情報分析，將總理的戰力投放在最需要的當落線上，力圖在混亂的野黨整合中，殺出一條單獨過半的血路。

