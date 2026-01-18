東京觀察》高市早苗的豪賭時刻！冒頭解散國會躲在野「裏金追殺」 自民黨遇最兇險一役

2026年的日本政壇開春便迎來劇烈震盪，隨著首相高市早苗確定將於1月23日國會召集日當天解散眾議院，這場被稱為「一月驚奇」的政治風暴迅速席捲永田町。這不僅是一場單純的國會改選，更是一次日本政治版圖的徹底重組。高市早苗試圖利用高民調與「右派大集結」的氛圍，透過閃電戰術鞏固政權；而在此同時，大阪維新之會的首長辭職重選，以及立憲民主黨與公明黨震撼性的「中道改革連合」結盟。



原本是自民黨長期盟友的公明黨，選擇此時與最大在野黨立憲民主黨的結合，則顯示出在野勢力不願坐以待斃，正試圖透過極端的戰術合縱連橫，在二月八日的投開票日與自民黨展開殊死戰。其實在過去，他們也曾組織過新進黨對抗自民黨，但後來背後有著宗教色彩創價學會的公明黨，就長期與自民黨合作，甚至在石破茂擔任首相時，也都還維持著兩黨合作的關係，是在高市早苗上任後，才退出執政聯盟。

在野追究 自民黨「裏金案」磨刀霍霍 高市早苗解散國會迴避砲火 ​

面對此次的總選舉，高市早苗預計在通常國會開議首日即進行「冒頭解散」，其戰略意圖十分清晰。面對在野黨磨刀霍霍，準備在針對自民黨的「裏金案」，可能在預算委員會中針對舊安倍派回扣案及舊統一教問題進行長時間的追究，高市內閣決定「先下手為強」。透過解散國會，不僅能技術性地迴避在野黨的質詢砲火，更能將選戰焦點鎖定在她所擅長的安保議題與修憲路線上。高市預計會從過去的「自公同盟」，訴諸更進一步強化「自維同盟」。



因此此次選舉的定位，試圖在國際局勢動盪之際，訴諸國民對於強勢領導人的渴望。對自民黨而言，這是一場在醜聞陰影下，試圖透過領袖個人魅力與保守基本盤來「強行突圍」的豪賭，因為即便高市內閣的支持度極高。但是幾乎是自民黨兩倍多的支持度，能夠轉化多少的自民黨上面，都還是一個問題，如果能夠成功，或許可以開啟長期執政的路線，但是若是失敗了，恐怕現在的政府要下台「謝謝收看」，這無疑也是不無風險。



然而，在野勢力的反擊力道也超乎預期，特別是立憲民主黨與公明黨宣布合組「中道改革連合」，無疑是投下了足以撼動自民黨執政根基的震撼彈。長期作為自民黨執政盟友的公明黨，此次選擇在眾議院層級與最大在野黨結盟，顯示出其對於自民黨右傾路線的不安，以及對於自身選票流失的危機感。這個標榜「不左不右」、主打食品零消費稅的新政黨，意在吸納對自民黨金權政治不滿、卻又無法接受激進左派的中間選民。

日本首相高市早苗預計在通常國會開議首日即進行「冒頭解散」，其戰略意圖十分清晰。

「自公聯盟」瓦解 保守右派對決中道改革派 ​

對於現在的狀況來說，這不僅打破了過去「自公聯盟」堅不可摧的傳統架構，更讓選戰從單純的朝野對決，演變成「保守右派」對決「中道改革派」的路線之爭。高市預期將親自召開記者會說明，而日本媒體也預估，如果過去在差距小選區的公民黨支持票數，如果直接灌給立憲候選人的話，自民黨不只是有許多選區都將陷入選戰，會因此翻盤的選區，如果單純只算「選票轉移」的話，更是有日本媒體算出自民黨恐有「50席」遭逆轉的驚人數字。



與此同時，關西的政治局勢同樣波濤洶湧。大阪府知事吉村洋文與大阪市長橫山英幸的雙雙辭職，則是維新之會為了生存所發動的「背水一戰」。維新之會試圖將知事、市長的重選與眾議院大選綁定，透過「三重選舉」的加乘效應，在大阪大本營催出極限票數。吉村洋文不惜推翻過去承諾，三度挑戰「大阪都構想」，除了這是「自維政權」的連攜要點之一，但也是大阪要對抗中央集權的政治宣示，也是在維新勢力於全國版圖擴張受阻後，試圖固守關西基地的最後防線。



這場風雨欲來的2026年的大選，已非傳統意義上的政黨輪替之爭，而是一場涉及日本國家路線、在野版圖重劃以及地方自治未來的總體戰。據悉，在23日時，政府更預計要公佈外國人政策，這也是參政黨因為喊出「日本優先」，在2025年參議院選席捲日本後，被視為政府也向保守右派選民靠攏，要回收傳統支持者的做法，而讓在留資格、在日外國人等政策都迅速緊縮，但即將迎來的超短期決戰，目前結果如何，真的都還在未定之天。

