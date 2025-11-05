東京賞楓新玩法！從庭園、山林到古寺，三條絕美秋日賞楓路線公開
秋意正濃，日本首都東京不僅以繁華熱鬧的都會景觀著稱，秋季更化身為紅葉與文化體驗交織的舞台。每年11月中旬至下旬，楓葉逐步染紅，江戶庭園、郊山景觀與歷史寺院，呈現專屬於東京的繽紛秋色。這一次推薦結合都內賞楓、近郊歷史文化美食體驗與秋日郊山散步等一日遊提案，邀你秋高氣爽時節走進東京獨特的錦秋魅力。
【文京區】小石川後樂園
位於東京都文京區的小石川後樂園，為江戶時代初期所築。回遊式的築山泉水庭園，是融合中國風格意匠聞名的日本庭園之一。儘管坐落於熱鬧東京都內，園內靜謐且別具禪意，充滿雅致氛圍，例年11月中下旬至12月上旬間，約有500株楓樹（イロハモミジ）相繼染紅，映出滿園鮮豔秋色。紅葉映襯傳統庭園的景致，為旅人帶來寧靜而深邃的秋日體驗。
最受歡迎的人氣拍攝點，包括紅葉林、丸屋周邊及內庭等區域，紅葉與池塘交織的畫面格外迷人，其中大泉水南側，周邊的楓葉特別艷麗，氣勢尤為壯觀。點綴其中的古樸石燈籠，周圍也被紅葉環抱，充滿歷史風情的庭園，凝聚豐富的和風美學。
於11月22日至12月7日期間，園內將舉辦「樂享深山紅葉（深山紅葉を楽しむ）」的特別活動，安排寶生流能樂與江戶太神樂等傳統藝能演出，更加豐富園內古典風雅的氣氛。颯爽秋光，沉浸日本傳統藝能饗宴，體驗東京獨有的”楓情雅韻”。
園內並設有完善的散步路線，沿著池畔小徑緩步而行，眺望靜謐庭園，體驗四季遞嬗所呈現的自然之美。坐落於東京都內享交通之便，適合安排半日遊，或來趟即興的城市散步。作為都心少數能同時感受紅葉與庭園文化的名所，讓人於古典美景與楓紅交織之中，度過靜雅的秋日時光。
【八王子市】高尾599博物館
每逢11月進入紅葉最佳觀賞期的高尾山，向來是東京市郊熱門的賞楓勝地。位於山麓的「高尾599博物館」作為紅葉健行途中的必遊之地，是近期備受關注的人氣景點。
館內以白色基調營造沉靜氛圍，宛如藝廊般展示高尾山的生態資料，包括昆蟲、動物剝製及多樣標本。透過實物與影音解說，引導參觀者以多感官方式理解高尾山的生態與人文，並以互動體驗達到寓教於樂的效果。紅葉時節必遊的高尾山，相當值得順路一訪。此外，館內亦提供高尾山四季的推薦行程，包括登山相關知識、登山路線及通行資訊等實用內容，是紅葉健行與登山準備的重要資訊據點。館內並設有咖啡廳與草坪廣場，提供舒適的休憩空間，更是遊客、登山者及當地居民交流的場域。商店內亦販售喜愛山林自然的相關原創商品，兼具學習與休憩目的。
高尾599博物館不僅為高尾山的自然觀光增添亮點，更以永續理念為核心，邀請來訪者共同思索「50年、100年後的高尾山」。透過展覽與體驗，培養各年齡層的知性好奇心，更深化與在地的情感連結，為未來世代留下珍貴的戶外學習契機。
【調布市】深大寺
近來深受日本年輕世代矚目的文化勝地深大寺，位於東京都調布市。從新宿搭乘電車約40分鐘即可抵達，是兼備歷史文化與豐富自然景觀的秋季秘境。每年1月下旬，寺院境內與參道的樹木開始變色，金黃橙紅相映成趣，寺院氛圍與繽紛紅葉交織成和風美景，拾秋漫步，洗滌身心。
深大寺秋季的重頭戲為每年舉辦的「深大寺蕎麥祭」。不僅可享用香氣濃郁的手打蕎麥，門前參道亦佈滿各式傳統美食，「邊走邊嘗」亦是深大寺特有的觀光風景。無論是現炸天婦羅、當季特色美食、地方甜點等選擇豐富，尤其期間限定的特色料理，嚴選當地食材製作，深受旅客喜愛，味覺也深度體驗了秋天的豐美。
深大寺兼具歷史、自然與飲食文化特色，是東京近郊出遊的推薦地，更是秋季必訪勝景。周邊觀光設施例如「深大寺天然溫泉 湯守之里」及「神代植物公園」等也相當適合規劃一日遊。感受深大寺獨具的秋日風情，盡享自然與飲食文化的多重樂趣。
【INFO】
小石川後樂園
地址：東京都文京区後楽1-6-6
交通方式：
■東門：JR總武線「水道橋」西口出發歩行約5分
■西門：都營大江戸線「飯田橋」C3出口出發歩行約3分
開園時間：上午9時～下午5時（需在下午4時30分前入園）※特殊活動期間可能會延長時間，請確認官網。
休園日：年末年初 (12月29日～隔年1月1日)
官網：https://www.tokyo-park.or.jp/park/koishikawakorakuen/index.html
高尾599博物館 （タカオゴーキューキューミュージアム）
地址：東京都八王子市高尾町2435番3
交通方式：京王電鐵（京王線）高尾山口車站出口、歩行約4分。
開館時間：4月～11月8:00～17:00（最終入館 16:30）；12月～3月8:00～16:00（最終入館 15:30）
※特殊活動期間可能會有異動，請確認官網。
休園日：年中無休
※可能會有園區維運等臨時休館，2025年12月4日(四)､2026年3月5日(四)預計休館。
※以上休館日以外也可能會有臨時休館之狀況，來館前請確認官網
官網：https://www.takao599museum.jp/
深大寺
地址：東京都調布市深大寺元町5-15-1
交通方式：
■京王線 調布車站之中央出口 或つつじヶ丘駅北口出站後、搭乘京王巴士「深大寺行」於終點站「深大寺」下車。
■JR三鷹車站南口 或JR 吉祥寺車站南口 出站後、搭乘小田急巴士「深大寺行」於終點站「深大寺」下車。
開放時間：冬季時間為6:00開門、17:00閉門
官網： https://www.jindaiji.or.jp/
深大寺觀光案內所
地址：調布市深大寺元町5-12-7
交通方式：（京王巴士）深大寺巴士站前，步行約1分；京王線 調布車站約歩行20分
營業時間：10:00～15:00
休息日：每週一/ 年末年初
對應語言：中文/英文/日文（韓文法語亦可）
施設情報：提供Wi-Fi、觀光導覽等服務。
