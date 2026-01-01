東京跨年夜不平靜！高價寶可夢卡遭搶 卡牌店一夜損失逾600萬

日本東京池袋在跨年夜驚傳重大搶劫案件。位於東池袋的一家集換式卡牌專門店「NO LIMIT（無限）」於2025年12月31日晚間營業期間，遭三名黑衣男子闖入行搶，歹徒以鐵鎚砸毀展示櫃後，搶走多張高價寶可夢卡牌後逃逸，損失金額估計超過3,000萬日圓（約新台幣600萬元），所幸現場無人受傷。

店家於晚間在X發文表示，事發當下員工遭挾持、受到極大驚嚇，「幾乎魂飛魄散」，但全體員工均平安無事，已報警處理，對於一夜之間十多張高價卡牌遭搶，店家則表示：「受夠了。」

廣告 廣告

根據《朝日新聞》報導，日本警視廳說明，案件發生於昨(31)日晚間約8點30分，三名歹徒偽裝成顧客進入店內，其中一人突然持鐵鎚砸碎玻璃展示櫃，其餘兩人則試圖攔住店員的制止，隨後三人共搶走十多張高價的寶可夢卡牌後迅速逃離。案發時店內共有三名員工與一名顧客，皆未受傷。警方指出，三名嫌犯皆身穿黑色服裝、配戴白色口罩，目前已依搶劫罪方向全力追查嫌犯的下落。

網友對此則紛紛留言安慰店家：「人平安最重要」、「請先照顧好心理狀態，錢以後還能再賺」。不少網友則質疑高價卡牌展示的安全性，建議店家需加強防盜設備，甚至直言：「應該加裝防彈玻璃」。也有收藏玩家指出，高價卡片在二手交易與跳蚤市場平台流通容易，恐成為犯罪誘因，呼籲業者與平台共同檢討防範機制。

根據寶可夢卡牌市場價格，能達到新台幣30萬元的卡牌，通常是極度稀有、保存完好，且有專業鑑定機構（如PSA）評分達頂級（如PSA 10）的初代或特殊版本卡片，例如初代噴火龍或「插畫家皮卡丘」，因極度稀有、完美品相、高人氣與收藏熱潮，價格可達數十萬至數百萬美元（等同新台幣數百萬至數億元）。一般市場上也能找到近新台幣30萬元的稀有卡，主要需視卡片的品相與稀有度決定其市場價格。

先ほど営業中に強盗集団が入りました。大変申し訳ありません。押さえつけられたり恐怖で死にかけましたがスタッフたちは無事です。被害額は3000万以上です、、もういやです。 pic.twitter.com/6KDA6SNGqH— 【トレカ】NO LIMIT【池袋】 (@NO_LIMIT_IKB) 2025年12月31日

このへんのカードたちが盗まれてしまいました。 pic.twitter.com/b4m9Xsoo0V— 【トレカ】NO LIMIT【池袋】 (@NO_LIMIT_IKB) 2025年12月31日

【看原文連結】

更多udn報導

上億人見證！男星跨年直播突下跪求婚 超甜畫面瘋傳

180公斤仿製巨石暴走！迪士尼員工肉身阻擋救觀眾

可愛奶汪「長大醜到想棄養」 本尊曝光網全點頭了

孫女不捨9旬嬤走得太孤單 陌生網友冒大雪送別