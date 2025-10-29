東京車展直擊／天皇座駕挑戰頂級豪奢新品牌 豐田章男親揭Century新戰略
兩年一度的日本移動展，29日在東京國際展覽中心舉行，趁著媒體日的機會，已多年未站上移動展舞台的豐田會長豐田章男，親自出席全新豐田集團頂峰新品牌Century （世紀）的發表會。豐田章男強調，以神鳥鳳凰為標誌的Century，未來將引領豐田開創下一個百年汽車傳奇，將挑戰如勞斯萊斯、賓利，賓士旗下的Maybach等一流豪奢品牌。
「那個被稱為「Japan as Number One（日本第一）的時代已經過去了。失落的三十年已成為慣用語。在日本這個國家似乎失去了些許活力與精神。甚至在世界舞台上，也漸漸喪失了存在感。如果今天，豐田喜一郎（豐田創辦人）與中村健也（豐田初代工程師）也看到現在的日本，他們會怎麼說呢？我想，他們大概什麼都不會說，只會立刻開始行動。」29日出席在東京國際展覽中心舉辦的東京移動展（東京車展）上，日本汽車業龍頭豐田汽車會長豐田章男，親自宣布集團未來發展願景時，語重心長地說。
「豐田在創立之際，喜一郎曾說：『要建設一個民主的自動車工業國家，為和平日本的重建與世界文化的發展作出貢獻。』這句話一直縈繞在我的腦海中。正因如此，中村才會與豐田章一郎（豐田二代）一起打造一輛根植於日本傳統、能讓世界引以為傲的汽車，一輛能為世界和平與文化交流作出貢獻的汽車。我認為，背負著這樣Japan Pride（日本的驕傲）誕生的車，就是『Century』。」豐田章男舉起雙手，對著全場媒體，揭曉豐田集團未來最頂峰的新品牌—Century (世紀)。
過去Century只是豐田集團旗下專門提供給天皇，以及客製化、層峰型客戶的客製化車種，就算有錢也不一定買得到。面對全球車市的急速轉變，豐田章男再度調整集團戰略，藉著東京移動展的機會，宣布將Century提升為豐田集團最頂峰的新品牌。
根據豐田集團的規劃，未來Century將定位在豪華車品牌LEXUS之上，瞄準超金字塔最頂端客層，未來不再以車型方式，而是以像LEXUS一樣的全新品牌模式，並將全球輸出。「這明顯意味著，豐田章男想要讓豐田挑戰，如同勞斯萊斯、賓利，賓士旗下的Maybach一樣的頂級豪奢品牌。」在現場觀察的車業人士分析。
在這場發表會中，豐田章男不斷強調，Century不僅是豐田集團集百年於大成的巔峰之作，更是傳承並開創下一個百年的重要節點。「就是要向世界傳遞手工打造的日本精湛工藝，將提供層峰人士One of One（獨一無二）和Like no other（無可比擬）的核心品牌概念。」豐田章男說。
各界也好奇，如果Century要變成豐田最頂級品牌，未來LEXUS又將如何重新定位？據豐田集團規劃，未來LEXUS將能更自由演變為「豪華之心」（「heart of luxury」）。未來目標將超越單純的製造汽車，延伸至更多能讓客戶引起共鳴的生活方式，涵蓋陸地、海上甚至天空的移動需求，本刊於現場直擊，豐田與新創公司開發，已可邁入量產的空中飛行器，以及豪華概念的個人行動裝置，與遊艇都在本次移動展中亮相。
至於一直強調「移動自由惠及所有人」概念的豐田（TOYOTA），未來集團也設定品牌持續聚焦於對強調以「To you」（獻給你），提供車主更多樣化、平民化的選擇，現場也看到結構相當簡單適合於第三世界國家的農用車，還有兒童專屬AI移動車，甚至給老人與傷殘人士用的行動載具。
豐田超豪華CENTURY 和泰車擬引進
兩年一度的日本移動展（Japan Mobility Show，JMS）29日開展，全球汽車龍頭豐田集團宣布全新品牌架構與未來願景，其中，旗下超豪華品牌CENTURY首度以獨立品牌姿態亮相，豐田會長豐田章男並揭示其品牌願景。據了解，台灣總代理和泰車正積極展開爭取導入，盼成為CENTURY升格後海外首波上市市場之一。工商時報 ・ 8 小時前
有錢也買不到？日本天皇座駕CENTURY將品牌化賣向全球
日本豐田（TOYOTA）汽車最奢華的車款CENTURY過去有錢不一定買得到，日本豐田汽車會長豐田章男今天在東京移動展表示，CENTURY過去一直是獨一無二的存在，未來將成為TOYOTA最頂級的品牌，從日本出發，賣向全球。CENTURY豪華大型轎車是1967年為紀念TOYOTA集團創始者豐田佐吉誕生1自由時報 ・ 23 小時前
東京車展直擊／鴻海操刀揮軍東京移動展 直擊夏普最新概念車LDK＋
兩年一度的東京移動展，29日在東京國際展覽中心舉行，除了豐田等一流日系大廠之外，包括歐系的賓士、BMW，韓系的現代、KIA，中國電動車王者比亞迪之外，由鴻海集團轉投資的日本夏普，也在今年秀出LDK＋純電動MPV概念車。本刊也獨家直擊此一新車種，據瞭解，該車款將於2027年在日本上市，未來也將考慮朝東南亞等市場發展。鏡週刊Mirror Media ・ 14 小時前
豐田擬於美國多地建造汽車工廠，投入金額高達100億美元
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，美國總統川普表示，豐田汽車將在美國多地建造汽車工廠，「規模將高達100多億美元」。川普在駐日美軍航母上對士兵發表講話時指稱，日本首相高市早苗告訴他關於豐田建廠的計畫。財訊快報 ・ 1 天前
