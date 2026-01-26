東京車站新舊魅力融合！絕美洋風建築、眾IP專賣店齊聚、老郵局變身新穎商場東京站必看亮點

文 / 景點+ 張盈盈整理

東京車站是與其他縣市聯繫的交通樞紐，通往各地的新幹線皆由此出發，每天 來往的旅客人數就超過百萬人次，車站主體的文藝復興式磚紅建築已有近百年 歷史。車站與周邊百貨大樓構成購物、飲食、娛樂一次到位的車站城市「Tokyo Station City」已然成形，作為東京門戶的東京車站和丸之內地區以新穎面貌， 展現在世界遊客眼前，非常推薦到東京車站安排造訪行程，快看看本篇的景點推薦！

圖 / 墨刻出版，以下同

東京駅 丸之內駅舍

落成於1914 年的東京車站由兩大設計師辰野金吾與葛西萬司共同設計，紅磚煉瓦的建物經過關東大震災、大 空襲後，雖曾經毀壞於一時，但一路擔負著日本現代化的前行道標，如今盡可能地不更動一磚一瓦，致力重建 原貌，將百年前的厚重歷史真實呈現世人面前。

網址：www.tokyostationcity.com

東京車站必看重點

圓頂

在戰爭時燒毀的圓頂是修復工程的重點。東京駅 在戰火中損壞，戰後日本政府因經費不足，所 以只能將原本三層樓高的車站修復至二層樓的 樣貌。改裝工程時發現許多破損的浮雕，細細 拼湊才確認樣貌，並復原至天花板上。

圓頂天花板浮彫裝飾

進入車站抬頭，可以在圓頂看到盤著8 隻老鷹， 張開翅膀寬2.1 公尺，鷹爪還抓著稻禾，鷹是 鳥中之王的象徵，稻禾則是民生必需，隱藏富 國強兵之意。而站在車輪上的鳳凰，兩旁還有 束起的三支箭，代表著眾人齊心協力之意。

皇居





皇居是日本精神象徵「天皇」的住所。日本皇 居原本為江戶城的中心，德川幕府滅亡後，於 明治天皇時改成宮殿，到了二戰時期被美軍炸 毀，最後才在上世紀60 年代重建。皇居平時 不開放，唯有皇居外苑以及東御苑有開放民眾 參觀。

皇居

地址：千代田區千代田1-1

電話03-5223-8071

開放時間：10:00、13:30 兩時段，可上網預約或現場取得該時段的當日受付整理券

網址：https://sankan.kunaicho.go.jp/ index.html

三菱一號美術館

充滿復古風情的美麗紅磚建築，是依據1894年時， 由英國設計師所繪的三菱事務所設計圖，經詳細考 證後重建而成。2、3 樓做為美術館的展覽空間使用， 1樓則有建築本身的歷史資料室、開放感十足的咖啡 館1894 以及博物館商店。

三菱一號美術館

地址：千代田區丸之內2 - 6 - 2

電話：03-5777-8600

開放時間：10:00～18:00， 週五、 每月第二個週三、展覽期最後一周平日( 例假日除外) 10:00~20:00，最終入館為閉館前30 分鐘

官網：mimt.jp

KITTE

KITTE 改建自舊東京中央郵局， 名稱取自「郵票」( 切 手) 與「來」( 来て) 的日文發音，雪白外牆內是寬 闊的中空三角形空間，開闊的空間充滿放鬆感，地 下1 樓到地上6 樓進駐近百間店舖，成為東京購物 飲食必到景點。

KITTE

地址：千代田區丸之內2-7-2

營業時間：購物11:00~20:00，餐廳及咖啡廳11:00~22:00

網址：jptower-kitte.jp

二重橋SQUARE

二重橋SQUARE 位於三菱地產購物大樓林立的丸之 內仲通上， 以綠意盎然的丸之內仲通上展開地下1 樓、地上2 樓共十幾間店鋪。尤其一樓的街邊店家串聯戶外綠意的座位區，讓這一帶展現出特別優雅與華麗氛圍，聖誕節週邊裝飾亮燈時期，這裡也是非常人氣的聖誕場景打卡地！

二重橋SQUARE

地址：千代田區丸之内3-2-3

營業時間參考：商店11:30～20:00，餐飮～23:00、 週日及國定假日～22:00

網址：www.marunouchi.com/building/ nijubashi

造訪過東京車站，你會發現這裡遠不只是交通樞紐，而是一個融合歷史、文化與現代魅力的城市入口。從紅磚站舍的百年風華，到皇居前的開闊綠意，再到 KITTE 的文青氣息、二重橋 SQUARE 的精緻購物空間，以及三菱一號美術館的藝術洗禮，每一步都是截然不同的風景。





如果你正計畫到東京旅行，非常推薦把「東京車站週邊散步」放進行程，慢慢走、慢慢看，感受城市的節奏與細節。這裡有繁華，也有靜謐；有現代，也保留著古典的美。只要花上一兩個小時，就能收集一段專屬自己的東京記憶。下次來訪，不妨從東京車站開始探索，讓這座城市用它的魅力迎接你。

