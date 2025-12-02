東京迪士尼海洋飯店驚魂！中國籍前員工持刀闖宴會廳 逃亡1天終於落網

1名男子突然闖入正在舉行活動的宴會廳，並從隨身的後背包中拿出一把長約20公分類似菜刀的刀械。（翻攝自東京迪士尼海洋觀海景大飯店官網）

震驚社會的東京迪士尼海洋觀海景大飯店持刀闖入事件，警方已迅速將逃逸的嫌犯逮捕歸案。1名年約30多歲的中國籍男子，今（2日）在神奈川縣川崎市遭警方拘捕，並依違反《暴力行為等處罰法》嫌疑移送偵辦。

前員工持刀闖入 幸無人傷亡

綜合日媒報導，這起事件發生在昨（1日）晚上8點左右，地點位於千葉縣浦安市，東京迪士尼海洋園區內的觀海景大飯店宴會廳。據飯店工作人員緊急報案指出，1名男子突然闖入正在舉行活動的宴會廳，並從隨身的後背包中拿出一把長約20公分類似菜刀的刀械，在現場展示後隨即從出入口逃逸。

警方接獲通報後立即展開追捕，根據目擊者提供的線索，研判這名身高約175到180公分、身穿黑色T恤和長褲的嫌犯，是朝JR舞濱車站的方向逃逸，並搭乘電車離開。所幸在整起驚險的事件中，現場並無任何人員受傷。

動機疑與前同事糾紛有關 警方深入調查

經警方初步調查，確認這名遭逮捕的30多歲中國籍男子，是當時使用該宴會廳舉辦活動之公司的前員工。外界普遍推測，這起惡意持刀侵入事件的動機，可能與他跟前同事之間存在的私人糾紛或隔閡有關。

曾參與重大刑案調查的前警官對此發表個人看法，認為這類30至40歲年齡層的突發暴力事件，經常反映了嫌犯因「被社會排除、感覺被孤立」而產生的強烈怒氣與情緒爆發。

飯店成社群焦點 網友議論紛紛

這起在知名觀光景點發生的刑案迅速登上新聞版面，該飯店名稱瞬間成為社群平台上的熱門話題。許多網友除了對嫌犯「持刀闖入目的為何」感到不解之外，也有人對於事件發生在該飯店感到震驚，甚至有前一天才在飯店內舉辦婚宴的民眾直呼「太可怕了」。

目前，警方已鎖定嫌犯的暴力行為等處罰法嫌疑，將持續對這名中國籍男子進行深入偵訊，以徹底釐清他持刀闖入著名飯店宴會廳的完整犯案始末與背後真正動機。

