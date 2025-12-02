東京迪士尼驚魂！陸男闖飯店宴會廳 亮刀狂揮5分鐘逃逸落網

位於日本千葉縣浦安市的東京迪士尼海洋（Tokyo DisneySea）一間飯店，1日晚間傳出有男子持刀闖入宴會廳後逃逸。日媒今（2）日報導，警方已於神奈川縣內，以涉嫌違反《暴力行為處罰法》逮捕該名30多歲的中國大陸籍男子。

千葉縣警方在事發現場。（圖／NNN）

根據《日本電視台》與《TBS新聞台》，警方指出，事件發生在當地時間1日晚間8時許，一名男子闖入東京迪士尼海洋觀海景大飯店（Tokyo DisneySea Hotel MiraCosta）的宴會會場，從背包中取出約20公分像是刀具的物品，模樣冷靜、默不作聲地揮舞刀具約5分鐘後逃之夭夭。當時宴會廳內正在舉行公司派對，參加者目睹這驚悚一幕。

該男子在事發後朝JR舞濱車站方向逃逸。警方研判他搭乘電車逃離現場，隨即展開追捕行動。搜查相關人士透露，警方在神奈川縣川崎市內尋獲該男子。男子因涉嫌持刀指向參加派對的熟人等危險舉動，被警方以涉嫌違反《暴力行為處罰法》逮捕。

調查發現，該男子是當時使用宴會廳的公司前員工，與受害者是前同事關係。警方懷疑2人之間存在某種糾紛，正在詳細訊問男子，釐清其闖入宴會廳的動機與整起事件的來龍去脈。

