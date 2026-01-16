東京通勤大亂！山手線、京濱東北線停電 JR東日本道歉了

首都圈行駛的JR各路線出現延誤或停駛等狀況。（翻攝自X）

首都圈行駛的JR各路線出現延誤或停駛等狀況！JR山手線與京濱東北線因今凌晨發生的停電事故影響，目前全線停止運行。由於檢查作業需要時間，JR東日本表示，兩條路線預計將於13時左右恢復行駛，最終提早於12時40分可望恢復。

綜合《讀賣新聞》《NHK》報導，JR山手線全線與京濱東北線部分區段今（16日）凌晨3時50分，因電力設備異常導致停電，自首班車起即停止運行。JR東日本指出，仍在停駛的山手線全線與京濱東北線東十條站至大船站間，預計13時左右恢復運行，但之後修正為12時40分左右可望恢復。

今日凌晨，新橋站至品川站間在停止供電的狀態下進行田町站的改善工程，原本預定於首班車前的3時50分恢復供電，卻未能成功送電，JR表示，不排除在供電程序上出現操作失誤的可能性。此外，7時50分左右，田町站附近的電力設備冒出濃煙，研判新橋站至品川站之間的電力設備可能發生異常。

JR持續進行修復工作，京濱東北線已於11時13分左右恢復大宮站至東十條站之間的運行。JR東日本表示，仍停駛中的山手線全線與京濱東北線東十條站至大船站之間，恢復時間由原本的13時，提前至12時40分左右。JR東日本指出，「對造成不便深感抱歉」，並強調將加快復舊作業，同時詳細調查事故原因。

