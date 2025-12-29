東京通勤巴士司機染麻疹 發病上班載客無數「班次全曝光」

日本東京都政府指出，通勤往返機場的巴士司機確診麻症，不過他在發病後仍持續值勤，期間他載客無數；示意圖。（pexels／Photo by Jeffry Surianto）

注意了！日本東京都政府指出，通勤往返機場的巴士司機確診麻症，不過他在發病後仍持續值勤，期間他載客無數，東京都衛生單位難以匡列，故提醒凡在相同時間曾到過上述場所或搭乘相關班次的人，若出現相關症狀應盡速就醫。

綜合《讀賣新聞》《朝日新聞》報導，日本東京都政府昨（28日）指出，1名負責東京羽田機場等地發車的豪華巴士30多歲男性司機確診感染麻疹，他23日下午於東京豐洲的一間居家修繕賣場停留約3小時，並於24日服務往返羽田機場、千葉成田機場等地的巴士班次，可能曾與不特定的多數民眾接觸。

東京都發布的資訊顯示，該司機23日13時至16時許，曾停留在江東區豐洲的「Super Viva Home 豐洲店」1樓。24日則在東京空港交通的豪華巴士值勤，班次包含9時45分自「竹芝・臨海・豐洲方向」出發，前往成田機場；13時45分自成田機場出發，前往銀座方向；17時15分自羽田機場出發，前往豐洲站。

該名駕駛出現發燒、眼睛出血、出疹等狀況，但因屬於輕症並未住院治療，其也無海外旅遊史，且於23日發病。東京都衛生單位指出，截至28日上午為止，已針對他密切接觸者30人進行健康監測。凡在相同時間曾到過上述場所或搭乘相關班次者，若出現發燒、出疹、咳嗽、流鼻水、眼睛充血等疑似感染麻疹的症狀，應避免使用大眾交通工具，並依照醫療機構指示就醫。

東京都呼籲，同時也說明，麻疹主要經由空氣傳播，傳染力極強，沒有免疫力的人一旦接觸感染者，幾乎有百分之百的機率會被感染。此外，據《自由時報》報導，疾管署呼籲，1966年（含）以後出生的成人，若在這段時間有進出日本者，請健康自主監測，也叮嚀這個族群在出發前2週諮詢旅遊門診，並考慮自費接種1劑MMR混合疫苗。

