東京逛街最大困擾！澀谷明年要求便利商店「加裝1設施」 違者要罰錢

澀谷區18日宣布，為了因應亂丟垃圾的環境問題，明年起將強制要求商家加裝垃圾桶。（示意圖）

許多人到日本旅遊時常會遇到一個問題，就是他們公共垃圾桶數量非常少，有時候可能拿著垃圾逛了一整路都找不到地方丟，而這也衍生出亂丟垃圾造成環境髒亂的問題。東京都澀谷區為了改善亂丟垃圾的問題，宣布明年第一季開始將強制要求便利商店、販售可外帶餐飲的店家必須設置讓顧客使用的垃圾桶，同時將對亂丟垃圾者開罰。

僅靠宣導無用 商圈店家明年起強制要求加裝垃圾桶

《NHK》報導，澀谷區長谷部健18日召開記者會表示，澀谷區議會本月已通過相關修正條例，內容要求在市中心商業區的便利商店，或販售可外帶餐飲的店家，必須設置可供顧客使用的垃圾桶。規範地點包括澀谷站、惠比壽站、原宿站周邊的商家，若未設置，區役所會先予以勸導，若未改善，最高將可處以5萬日圓（約新台幣1萬元）的罰鍰。

同時，禁止亂丟垃圾的規定也將適用於澀谷全區，若區內的環境指導人員確認有人亂丟垃圾，將對行為人處以2,000日圓（約新台幣400元）的罰鍰。

澀谷將於明年強制要求加裝垃圾桶、並對亂丟垃圾者處以罰鍰。（翻攝自澀谷區役所）

該修正條例預計2026年4月開始實施，罰鍰制度預計6月上路。區長谷部健表示，僅靠宣導活動已經無法有效遏止亂丟垃圾，因此決定從根本開始重新檢討對策。

澀谷路上垃圾問題飆升 逾半來自超商

據報，澀谷區內的熱鬧商圈裡，外國觀光客在路上飲酒的情況越來越多，區役所調查，亂丟垃圾的問題在疫情前為每100公尺人行道平均為8件，但到了今年5月已增加至56.3件。被亂丟的垃圾主要為食品容器與包裝紙，其中有63%來自便利商店、12%來自咖啡廳。

澀谷鬧區路上每天早上都有商店業者和志工在進行清掃作業，本月15日採訪當天，1小時就清出10袋垃圾，商店街表示，每年光是清掃路面的費用就高達500萬日圓。

澀谷近年來亂丟垃圾的問題增加，當地政府為此祭出因應措施。（翻攝自YouTube 日テレNEWS）

澀谷中心商店街振興組合常務理事鈴木大輔對於此次條法抱持期待，雖然不知道能解決多少垃圾問題，但認為確實能發揮嚇阻效果；但當然也有餐飲業者擔心，被強制要求設置垃圾桶之後，可能會被丟棄和自家無關的垃圾，造成管理與處理的人力成本增加，不過為了減少亂丟垃圾的問題，他們也願意配合，只是希望政府可以有相關的配套措施。

對於此一新政策，澀谷民眾給予正面看法，一名30多歲女性受訪認為，街道會變乾淨，這將是一件好事，「我平常隨身就會帶垃圾袋，把垃圾帶回家丟」；一名70多歲男性也說，在一些活動過後路上垃圾真的很多，如果可以變乾淨的話，罰錢也是無法避免的。

