東京連假住宿訂錯日期「差1個月」 季芹曝一晚驚人價格

王仁甫、季芹在日本旅遊插曲不斷。(圖／池宗玲攝)

演藝圈夫妻檔王仁甫、季芹結婚將近20年，不時透過社群分享私下日常，日前全家前往北海道滑雪，沒想到遇上暴風雪來襲，導致班機臨時喊卡，只能取消機票改搭新幹線前往東京，沒想到在路途中，居然發現住宿訂成一個月後，讓她急得如熱鍋上的螞蟻：「難道我們要帶著女兒露宿新宿公園了嗎？」

季芹與王仁甫近來前往日本旅行，因為遇到北海道暴風雪，導致班機取消，只好改搭新幹線前往東京，沒想到抵達東京的前十分鐘，王仁甫突然神情慌張，瞪大雙眼看著她，讓季芹內心有著不好的預感，果不其然，王仁甫坦承訂錯飯店時間，「而且不是少訂一天，不是訂錯一晚，是直接把 11/22 訂成 12/22，整整差一個月」。

廣告 廣告

季芹補充說道，更可怕的是遇到東京連假，從訂房網頁搜尋，幾乎所有飯店全都客滿，最扯的是一晚房價要價四萬台幣起跳，甚至還有貴到十幾萬，讓她直呼相當傻眼，拖著行李的一家人，發現就連車站附近寄物櫃都全滿，讓她無奈表示：「難道我們要帶著女兒露宿新宿公園了嗎，東京驚魂夜，史上最ㄎㄧㄤ的一次」，至於結局如何?她則是賣關子要所有人從晚上(17日)上架的影片找答案。

PO文曝光後，引起網友討論：「留下一家人特別的回憶」、「真的是驚魂記，超期待今晚YT首播」、「錢花下去就能解決」、「仁甫哥繼上次義大利之後，又一鉅作」、「心臟好刺激」。

更多中時新聞網報導

《聖誕五告讚！》6導演跨國合作

蔡淳佳台北開唱當結婚16周年禮

進食嗆咳、流口水 恐為吞嚥障礙