東京連環搶案！4.2億日圓塞箱要運往香港 街頭遭3匪襲擊劫走

日本東京29日深夜至30日凌晨接連發生涉及鉅款的搶劫案。涉案金額合計約6億日圓（約1.2億元新台幣），犯嫌均在逃。警方調查後發現，2起案件作案手法相似，正在調查是否具有關聯性。

警方封鎖現金遇劫的案發現場。（圖／NNN）

根據《日本電視台》與《NHK》，當地時間29日晚間9時半許，東京都台東區東上野的路上發生搶劫案。中國大陸籍與日本籍人士共5人，正將手提箱搬運上車時，突遭3人一組的不明人士襲擊。歹徒使用催淚瓦斯攻擊後，搶走裝有現金的手提箱，隨後駕車逆向行駛逃逸。

根據5人的說法，手提箱內總共裝有4.2億日圓，他們當時「正要將現金運到香港」。

案發後不久，距離現場東南方約100公尺的台東區台東路段，一名50多歲男性遭車輛撞擊，臉部受輕傷，肇事車輛逃逸。現場附近發現一輛被棄置的藍色車輛，警方研判，歹徒得手後在逃逸過程中發生撞人事件，並更換車輛繼續逃亡。

警方在羽田機場附近的停車場進行調查。（圖／NNN）

事發約2個半小時後，靠近羽田機場第3航廈的停車場再傳出類似案件。一名5旬男性在裝有約1.9億日圓現金的車輛附近，遭白色轎車內的男子噴灑催淚瓦斯。雖然現金並未被搶走，但該男性眼部受傷。白車內的3名歹徒隨即逃之夭夭。

警視廳基於手法相似等因素，認為2起案件具有關聯性，目前正全力追查逃犯的行蹤，並深入調查案件背景。

