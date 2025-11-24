東京連環撞！汽車衝人行道釀11人送醫2命危

▲日本東京今（24）日發生一起重大車禍，一輛汽車衝上人行道後連續衝撞多位行人，目前已有11人受傷被送往醫院，其中2人失去意識、傷勢嚴重。（圖／翻攝自NHK）

[NOWnews今日新聞] 日本東京今（24）日發生一起重大車禍，一輛汽車衝上人行道後連續衝撞多位行人，目前已有11人受傷被送往醫院，其中2人失去意識、傷勢嚴重。肇事駕駛闖禍後棄車逃逸，但已被警方拘捕到案，全案始末仍待後續調查釐清。

根據《NHK》報導，這起車禍發生在東京足立區梅島二丁目，當地時間24日中午12點半左右，一輛汽車衝上人行道，將多位行人撞倒後逃逸。車禍造成11名男女受傷，年齡介於10多歲到80多歲之間，已全數被送往醫院。詳細傷勢狀況仍不明朗，但據警視廳透露，傷者中有2人失去意識、情況危急。

根據調查相關人士的說法，肇事駕駛第一時間逃逸後，又在附近棄車離去，但警方掌握身份後已將其逮捕到案。目前正以肇事逃逸嫌疑對其進行訊問。

有一位附近居民受訪時表示，事發當下沒有馬上意識到出事，是後來聽到警笛聲大作，外面變得很吵，走出室外才驚覺發生車禍。該居民透露，「這條道路平時車流量就很大，騎自行車的人也很多，我還有看到自行車倒在地上」。

