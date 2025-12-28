東京都推出官方美食網站「GO TOKYO Gourmet」 向全球展現飲食文化魅力

東京都於2025年12月18日正式推出官方美食網站「GO TOKYO Gourmet」，以日文與英文雙語呈現，向國內外旅客全面介紹東京多元且深具深度的飲食文化，期望透過數位平台進一步提升東京作為國際觀光城市的吸引力。

東京都表示，「GO TOKYO Gourmet」透過文章與影音內容，系統性呈現東京從江戶時代延續至今的飲食文化脈絡，涵蓋壽司、天婦羅等傳統料理，也介紹來自日本各地與世界各國的飲食文化，以及孕育於東京土地上的在地食材與高水準餐飲表現，展現東京飲食文化的多樣性與層次。

東京都指出，東京的飲食文化源自江戶時代，隨著江戶城的建立與參勤交代制度的推行，全國各地物產與人員匯聚於此，促進飲食文化發展；進入明治時代後，隨著對外交流擴大，東京持續吸收世界各國的飲食元素，逐步形成兼具傳統與創新的飲食樣貌。

網站內容除介紹歷史與文化背景外，也聚焦活躍於東京的料理人、生產者與餐飲相關從業者，呈現其理念與創作精神，同時探討永續發展、多元飲食選擇等「未來飲食」議題。內容亦涵蓋日本飲食禮儀、用餐文化，以及東京都內各類飲食活動資訊，協助旅客更深入體驗東京的飲食魅力。

此外，網站也介紹壽司、鰻魚、天婦羅、蕎麥麵等江戶代表性料理，以及拉麵、飯糰、咖哩、便利商店美食等深受外國旅客喜愛的日常飲食文化，並結合歌舞伎、屋形船等文化元素，呈現飲食與文化交織的東京風貌。東京都表示，透過「GO TOKYO Gourmet」，希望旅客在造訪東京前即能深入理解當地飲食文化，提升實際旅遊體驗，進而打造「讓人一來再來的世界級觀光城市」。該網站已於12月18日正式上線，並將透過YouTube、Instagram、Facebook等社群平台持續發布相關內容。

另一方面，東京都也同步推動多項民生支援政策。東京都政府於11月28日宣布，將透過官方應用程式「東京App」，向完成身分驗證的15歲以上東京都民發放每人11,000日圓等值點數，以因應物價上漲帶來的生活壓力。相關措施預計自12月15日起進行系統驗證，實際發放時程將另行公布。

東京都說明，東京App於今年2月上線，原本規劃針對完成身分驗證的使用者發放7,000點「東京點數」，此次再加碼4,000點，總額提升至11,000點。東京都並於同日公布2025年度（令和7年度）12月補正預算案，追加1,028億日圓，使整體規模達1兆7,260億日圓，其中約450億日圓用於「東京App生活支援事業」。

東京都知事小池百合子表示，在實質薪資持續下滑的情況下，東京都將透過數位工具強化對市民生活的支援。東京App所發放的點數可兌換為au PAY、d POINT、樂天Pay（樂天現金）、V Point及Mercari點數等，未來也將作為串聯行政服務與市民生活的重要平台。此外，補正預算亦納入多項民生措施，包括「寶寶優先＋（赤ちゃんファースト＋）」計畫，針對新生兒家庭提供可兌換育兒用品的禮品卡，每人加碼3萬日圓，以及因應野生動物出沒等安全對策。

