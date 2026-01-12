東京酒場愛河店廚師做菜吸菸「已離職」 衛生局稽查開罰

高市衛生局前往東京酒場愛河店稽查。（高市衛生局提供／紀爰高雄傳真）

高雄愛河旁知名熱炒店「東京酒場」經常吸引外地遊客消費，但有民眾日前去用餐時，看見烤檯料理區有廚師邊工作還吸菸，且未佩戴口罩，認為對食品衛生有疑慮，民眾拍下影片後PO網，希望能幫其他人避雷；高市衛生局獲報後12日前往稽查，業者坦承影片內容屬實，依法挨罰3萬元以上300萬元以下罰鍰，另該名抽菸廚師已經離職。

民眾指出，日前到號稱熱炒100元的東京酒場用餐，結果親眼看見廚房的廚師在料理區直接抽煙，且未佩戴口罩，原本還以為是自己看錯，後來他拍下影片佐證，因拍攝角度與位置限制，影片僅拍到燒烤區師傅，但現場實際所見不只一位廚師有抽菸情況，認為已經有衛生疑慮，他公開影片希望能幫大家避雷。

衛生局12日獲報後隨即派員至現場查察，業者坦承影片內容屬實，該名抽菸員工已於民國114年12月29日離職，將加強員工教育訓練，工作時勿抽菸。衛生局將依據「高雄市公共飲食場所衛生管理辦法」第11條暨《食品安全衛生管理法》第47條規定裁罰3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局另查業者已完成食品業者登錄及投保產品責任險，針對作業場所作業區不潔、從業人員未佩戴口罩等缺失，飭令業者限期改善，屆期未改善，將依《食品安全衛生管理法》規定裁罰6萬元以上2億以下罰鍰。

衛生局呼籲業者應依食安相關法規加強從業人員教育訓練及食材衛生管理，以維護消費者食的安全。並提醒消費者，若對業者販售之食品有消費爭議時，可撥打電話市府消費者服務中心或1950消費者服務專線反映尋求協助。民眾若有任何食品衛生問題，亦可洽衛生局食品衛生科反映。

★《中時新聞網》：吸菸有害健康 中時新聞網關心您！戒菸專線：0800-636363

