東京銀座「Ginza Sand」三明治11月快閃台北晶華！日本最夯宵夜名店，5款口味必吃

擁有「銷魂宵夜」美譽，還是晚間限定的高級三明治專賣店，日本東京銀座「Ginza Sand」將來台客座快閃台北晶華，不只帶來4款店內熱賣品項，還有一款專為晶華打造的「波士頓龍蝦塔塔三明治」。

「Ginza Sand」三明治必吃口味：香酥滑嫩玉子磚

「Ginza Sand」首先推薦「香酥滑嫩玉子磚」，其靈魂在於「蛋」的極致講究，主廚將鬆軟滑嫩的炒蛋裹上麵衣，以170度高溫分兩階段油炸，呈現外層酥香、內裡柔嫩的雙重口感，夾入塗滿主廚特製美乃滋的吐司中，香氣四溢、滑潤誘人，每一口都是銷魂滋味，為確保口感與品質的完美狀態，該品項僅供內用，每份售價480元+10%。

「Ginza Sand」三明治必吃口味：A5和牛菲力

日本店內人氣品項之一的「A5和牛菲力」，選用日本A5黑毛和牛，外層裹上麵糊後以180度高溫油炸，迅速鎖住肉汁鮮甜，呈現外層金黃酥脆、內裡柔嫩帶粉色澤的完美熟度，佐以主廚自製牛肉汁提味，襯托和牛鮮美豐腴的滋味，每份售價980元。

「Ginza Sand」三明治必吃口味：蒲燒鰻秘制美乃滋

「蒲燒鰻秘制美乃滋」則是將蒲燒鰻裹上薄脆麵衣高溫油炸而成，搭配主廚特調美乃滋與山椒粉一同享用，辛香氣息襯托鰻魚的鮮甜油潤，滋味濃郁而不膩口，每份售價780元。

「Ginza Sand」三明治必吃口味：紫蘇千層豚里肌

而視覺效果滿分的「紫蘇千層豚里肌」選用肉質細緻的豬里肌，切成薄片後先將其醃製入味，隨後與紫蘇葉層層堆疊，沾上麵包粉後進行油炸，再夾入抹上日式梅肉醬與有鹽奶油的吐司中，展現鹹香酸爽的日式風味，每份售價580元。

「Ginza Sand」三明治晶華限定口味：波士頓龍蝦塔塔

另一款特別為晶華研發的「波士頓龍蝦塔塔」，精髓在於使用整塊新鮮波士頓龍蝦入饌，先將龍蝦塊放入龍蝦高湯中燉煮入味，再裹上麵包粉高溫油炸成金黃酥香的龍蝦餅，搭配主廚特製塔塔醬一同享用，滋味清新爽口、盡現奢華海味，每份售價980元。

關於Ginza Sand三明治

「Ginza Sand」2019年創立於東京銀座，是一間晚間限定的高級三明治專賣店，品牌創辦人森本龍一社長於2005年從會員制酒吧起家，在應酬與續攤文化盛行的日本，深夜美食成為上班族的重要慰藉，森本社長觀察到顧客在微醺之際特別喜歡溫暖又有飽足感的料理，於是鎖定深受客人喜愛的炸豬排三明治，發展出專賣一系列結合精緻食材與匠心工藝的職人三明治品牌。

Ginza Sand三明治快閃資訊

快閃時間：11月20日至12月31日

地點：台北晶華酒店 （台北市中山北路二段39巷3號）

