東京銀杏11月底最美 神宮外苑、東京大學到昭和記念公園！6大銀杏紅葉景點散步

Photo Credits：alex64132002、a.h.0307

每年11月下旬至12月上旬，東京正式迎來一年中最金黃、最浪漫的時刻。城市街頭換上秋冬限定的金色濾鏡，無論是兩旁佇立百棵銀杏的神宮外苑大道、氣勢磅礴的昭和記念公園，或是充滿學術氣息的東京大學本鄉校區，都被染成一片暖黃色的夢幻景象。同時，新宿御苑、六義園、高尾山也陸續進入紅葉盛期，楓紅與銀杏交織出層層遞進的秋色，是旅人最喜歡的散步季節。

【日本6大銀杏紅葉散步景點】

神宮外苑/銀杏

國營昭和記念公園/銀杏

東京大學本鄉學區/銀杏

新宿御苑/紅葉銀杏

六義園/紅葉

高尾山/紅葉

神宮外苑/銀杏

Photo Credits：koki.shin_、m.tks73

神宮外苑的銀杏大道是東京最具代表性的秋季景觀之一，兩側 146 棵銀杏整齊排列，形成黃金隧道般的夢幻景色。每逢 11 月底至 12 月初最為壯觀，滿地金黃落葉彷彿電影場景，非常適合散步、拍照，也是許多旅客心目中的「東京最美銀杏大道」。周邊咖啡店與草地也很適合休息賞景，是深秋不能錯過的散策景點。

地址：東京都港區北青山 2-1

交通：東京Metro銀座線「外苑前站」步行約5分鐘。

國營昭和記念公園/銀杏

Photo Credits：koki.shin_、kazpic2

昭和記念公園以廣闊的園區與壯觀的銀杏並木聞名，每年銀杏黃葉期都吸引大批攝影愛好者前往。園內最著名的「カナール銀杏並木」與「立川口銀杏並木」呈現黃金大道般的壯麗景色，搭配池水倒影更顯浪漫。園區腹地大，能以最愜意的步調享受東京近郊的深秋風情，也是親子與情侶的超人氣散步景點。

地址：東京都立川市緑町 3173

交通：JR立川站步行約10–15分鐘。

東京大學本鄉校區/銀杏

Photo Credits：cindy_xu3ejo3、carol_8923

東京大學本鄉校區的銀杏大道充滿書卷氣息，是東京秋天最具文化感的賞葉景點之一。校門前筆直延伸的銀杏步道，每到深秋就染成一片亮金色，再搭配紅磚建築與古典校舍，風景非常有質感。校園寧靜、適合散步，也常能拍到雲淡風輕的文青系照片，是秋季旅拍的隱藏版熱門點。

地址：東京都文京區本鄉 7-3-1

交通：東京Metro南北線「東大前站」步行約1分鐘。

新宿御苑/紅葉銀杏

Photo Credits：_hiyori、huikai0413

新宿御苑以和式庭園、法式整型庭園與英式風景式庭園融合聞名，秋季的紅葉與銀杏交織出多層次的色彩變化。園內有大片草地、湖景與林間步道，11 月中下旬至 12 月最為繽紛。金黃銀杏搭配楓紅倒影，是許多人心中最寧靜、最優雅的秋季散步地點，也非常適合拍婚紗與家庭旅遊。

地址：東京都新宿區內藤町 11

交通：東京Metro丸之內線「新宿御苑前站」步行約5分鐘。

六義園/紅葉

Photo Credits：ns1947、minako3195

六義園以傳統日本庭園美學聞名，是東京賞楓的絕景名所。秋季園內楓紅層層堆疊，搭配池畔倒影與山水造景，如同一幅古典畫作。每年紅葉季還會舉辦夜楓點燈，燈光映照下的紅葉更加迷人浪漫。園內步道舒適好走，適合靜靜感受秋色，是追求優雅散步旅人的必訪之地。

地址：東京都文京區本駒込 6-16-3

交通：JR 山手線「駒込站」步行約 7 分鐘。

高尾山/紅葉

Photo Credits：rie_noir23、a.stl1113

高尾山是東京近郊最人氣的登山賞楓景點，11 月中旬至 12 月初滿山遍野的紅葉由山腳一路延伸到山頂，景色壯觀。可搭纜車或步行登頂，在展望台欣賞連綿山景與楓紅交織的景致。山頂寺廟、茶屋與沿途登山道也充滿日式山林氛圍，是喜歡戶外散步者的必訪景點。

地址：東京都八王子市高尾町

交通：京王線「高尾山口站」步行可到登山口。

撰文者/海的那編