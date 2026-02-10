東京鐵軌旁無頭屍「找到頭顱了」 警方搜出1關鍵證據：恐是自殺

東京JR線路旁，驚傳出現一具無頭腐爛屍體，稍早警方已找到頭顱，並高度懷疑是自殺。（翻攝自YouTube頻道@ANNnewsCH）

無頭屍的頭顱找到了！日本東京町田市今日（10日）上午驚傳，一名目擊者在JR線路旁的住宅區發現一具「沒有頭部」的遺體，讓他嚇得趕緊報警。警方趕抵現場後，雖在遺體附近尋獲疑似頭部的部位，但因腐敗情況嚴重，目前仍無法確認死者性別與身分。不過，警方也尋獲關鍵證物，高度懷疑是自殺身亡。

JR線路旁驚見「斷頭」殘軀 腐敗嚴重身分成謎

根據日媒報導，今天上午10點半左右，東京町田市森野地區、鄰近JR橫濱線線路旁，有民眾向警方通報「現場有一具沒有頭部的屍體」。搜查人員透露，雖然在遺體附近隨即發現了疑似頭部的物體，但由於遺體被發現時，距離死亡已經過了一段時間，導致遺體與頭部均呈現嚴重腐爛狀態，目前尚無法辨識死者的年齡或性別。

現場搜出神祕繩索 警方初判自殺可能性高

這起離奇的案件發生在JR橫濱線「町田站」與「古淵站」之間的線路沿線，周邊均為民宅建築。儘管遺體呈現斷頭狀態、極其駭人，但警視廳在現場勘查時發現了一條繩索。根據初步搜證與現場跡象，警方目前傾向死者是採取極端手段後導致首身分離，以「自殺」的可能性較高，正進一步調查中。

住宅區驚傳命案 當地居民心慌慌

由於案發現場緊鄰鐵軌，且周圍住宅林立，原本平靜的清晨出現大批警力圍網搜證，引發當地居民不安。日本警方目前正全力核對近期失蹤人口名單，希望能儘速確認死者身分，並釐清確切死因。

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980

