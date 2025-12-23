東京防災不及格！ 若「首都直下型地震」將成國難

日本近來地震頻發。（圖／達志影像美聯社)

日本青森縣外海在這個月8號發生7.5強震，之後相同區域仍不斷確認地震活動。包括南海海槽地震、日本海溝地震、首都直下型地震的「三大地震」持續威脅日本安全。日本國家研討會提出最新報告，12年來首次更新首都直下地震災情模擬；報告指出，相關災情雖有改善，卻遠不及早些年訂下的目標，若防災措施不能有效普及，屆時的破壞恐怕成為「國難級災害」。

日本近來頻繁地震，政府列出當前切迫性極高的三大地震──南海海槽地震、日本海溝地震、首都直下型地震，儘管都尚未實際發生，人們依然可從已知災害推測。

廣告 廣告

例如2024年宮崎縣日向灘規模7.1地震，氣象廳首次發布「南海海槽地震臨時情報」；以及此次的青森地震，官方同樣首次發布「北海道、三陸沖後發地震注意情報」。這兩種震後情報都可稱為最高級別警告，發布期間，警戒區居民親身體驗所謂的絕對高度戒備。但是，首都呢？

東京大學名譽教授 平田直：「東京圈或是說首都圈，發生地震的機率很高。」

內閣府根據研究數據，模擬東京都心南部遭遇規模7.3直下型地震。「直下型地震」和海溝型地震不一樣。它是因為城市下方的活斷層滑動引起，震源就在腳下，而且深度通常很淺，能量直接傳遞，破壞力非常集中。特別是東京都南部，地下板塊交錯複雜，直下地震的發生機率高於其他區域；模擬顯示，在7.3的地震規模下，東京、神奈川震度上看6強；東京的港區、江東區、羽田機場甚至可能出現7級震度。

首都直下地震國家檢討會主查 增田寬也：「災情的絕對量極其龐大。」

不平靜的板塊運動讓日本政府神經空前緊繃，官方研討會呈交最新報告，12年來首次更新首都直下地震災情設想，嚴正警告：當心「國難級災害」！

聲音來源:NHK電視台主播：「最糟災情推測，死者1萬8千人、全毀燒毀建物40萬棟、經濟被害約83兆日圓，研討會指出恐怕成為國難級災害。」

報告中指出，東京仍有許多木造平房，火災將是人員死傷、建物損壞的主因；同時，研討會強調，若房屋耐震化以及地震感應斷路器的普及率達到100%，便能分別減少9成與7成的災情。

東京大學名譽教授 平田直：「將近2萬人可能死亡，這個數字相當於東日本大地震(311地震)，所以我們還有很多地方必須努力。」

此外，首都圈商務活動繁忙，通勤、通學族因交通癱瘓無法返家，「歸宅困難者」可能高達840萬。

東京大學教授 廣井悠：「災害發生時，民眾很難互相確認彼此安全，所以平常時家人間就要確定好方法。而且提前準備好不同的方法這是很重要的。」

雖然這些巨大地震發生機率為「未來30年內70%」，但是學者最新研究發現，時間未必如此充裕。

筑波大學學者分析今年7月俄羅斯的堪察加半島地震，發現異於常理的現象。一般而言，地震發生機制是海洋板塊潛入陸地板塊，形成海底隱沒帶，是地震最活躍的區域之一。堪察加半島地震震源區每年沒入約8公分，該區73年前曾釋放過巨大能量，按照地震學計算，這次板塊錯動應為6公尺，然而實際錯動達到12公尺。

筑波大學教授 八木勇治：「分析後認為是Overshoot，是一種過度滑動現象。」

「Overshoot」稱為地震過量，簡單說就是錯動能量過大，造成位移點超出預期，加大了地震規模。這樣的震過頭現象，會改變巨大地震間隔期，也應證了官方常說的：巨大地震什麼時候發生都不奇怪！「萬全的防災準備」真的不能再只是口號。

更多 TVBS 報導

快訊／日本又震！青森外海規模5.5地震 最大震度4

北海道連兩震！規模5.4後緊接5.2地震 最大震度3

快訊／地牛翻身！15:46分花蓮地震 規模4.8、最大震度3級

福島大型新飯店明年中開幕 距311重災地福島第一核電廠僅6公里

