東京電視台正常發揮！日本7.5強震續播銀魂
[NOWnews今日新聞] 日本青森縣昨（8日）23時15分發生規模7.5強震，最大震度6強，造成50人受傷、約9萬名居民緊急避難，多棟建物受損。不過，當日本其他電視台中斷節目播報地震災情時，被稱是「最安定電視台」的東京電視臺，仍如常播放《銀魂》，引發台日網路熱議。
一邊情況下，若發生重大事件，許多電視台都會立即切換到突發新聞模式，但東京電視台一直都有一個「最強都市傳說」，不到世界末日等級都不會插播，也因此被日本觀眾稱是「最安定電視台」。
一名日本網友在X平台發文說，在地震後想看看海嘯預警，打開電視發現東京電視台居然還在播《銀魂》，「太強了，到底是要哪種日子，東京電視台才會插播成臨時新聞啊」。
日本網友也熱議說：「等級1是NHK播出突發新聞、等級2是日本電視台、朝日電視台等播出突發新聞、等級3是東京電視台播出字幕、等級4是東京電視台取消常規節目、等級5就是首相召開記者會宣布緊急事態」、「大家都知道東京電視台播出地震突發新聞就是大事」、「發生規模7地震、北韓導彈擊中日本本土、宣布新年號、日本宣戰、首相去世、天皇駕崩才會是突發新聞吧」、「東京電視台能給人安全感，但等它也播出突發新聞，絕望感也很強」、「東京電視台都做特別節目，我們就完了」。
台灣臉書粉專「颱風大肆虐」也分享日本網友的貼文，笑說「昨晚日本地震後 東京電視台正常發揮中，雖然沒插播臨時新聞 但兩側還是也有緊急報導」。許多台灣網友也熱議，「最近一次插播是俄羅斯入侵烏克蘭那天」、「昭和天皇病危，東京電視台也是在播自己的節目」、「上次看到是能登大地震～1/1特別節目到晚上才恢復」
網友也認為，「有種說法是當其他台全都在播報令人不安的災難訊息的時候，東京電視台照常播出來穩定人心」、「東京電視台還是如此的令人安心」、「當東京電視台真的插播 你就知道事情大條了」、「給你旁邊的bar已經很給面子了」。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
日本青森外海7.5強震！多處「地殼位移」最大近9公分
日本7.6強震至少30人傷！青森縣知事請自衛隊協助 轉移醫院病患
日本青森外海今晨再發6.4餘震！市區、森林多地通報火情
