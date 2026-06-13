東京電車癡漢伸狼爪！女大生當場抓衣阻逃 47歲男脫外套落跑仍栽了

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1名電車癡漢伸出魔爪後竟以為脫衣就可逃掉刑責，結果也因為外套上的DNA讓警方逮捕他；示意圖。（Pixabay／Image by Igor Ovsyannykov）

日本東京驚見電車癡漢！1名47歲男子涉嫌於2月上午在電車上對女大生伸出魔爪，女子察覺後立即抓出男子的羽絨外套胸前部分，孰料對方竟把外套一脫拔腿落跑，不過也因為外套發現男子殘留的DNA，讓警方將循線逮捕他。

據《讀賣新聞》報導，日本警視廳成城警署6月11日宣布，依涉嫌違反《東京都防止滋擾條例》為由，逮捕居住於東京都澀谷區幡谷、職業不詳的47歲男子。警方表示，男子遺留在案發現場、遭丟棄的羽絨外套上所採集的DNA，與該名男子的DNA一致。據悉，男子在接受警方問時保持緘默。

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成城警署員警說明，該名男子涉嫌於今年2月17日上午，從京王線調布站開往千歲烏山站的新宿方向特急列車上，對一名20多歲、站立於車廂內的東京都女大學生，隔著衣物觸摸其臀部及大腿等部位。

女大生察覺遭性騷後，立即抓住男子的羽絨外套胸前部分，要求對方在千歲烏山站下車，孰料男子竟脫下羽絨外套後逃離現場。警方後續透過外套上殘留的DNA進行確定，發現與男子相符後並進而逮捕。

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