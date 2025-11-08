東京電車軌道大火！民眾驚聞爆炸聲 京王電鐵緊急停駛
日本東京都三鷹市今(8)日上午發生電車軌道火災意外，京王電鐵井之頭線的鐵軌上突然冒出熊熊火焰，造成多條路線暫停行駛，現場民眾表示聽到爆炸聲響，目前停駛時間尚未確定。
據日本《JX通信社》報導，火災發生於當地時間上午7時53分，起火點位於京王電鐵井之頭線吉祥寺站至井之頭公園站之間的鐵軌上。從現場流出的影片可見，火焰在電車軌道上猛烈燃燒，畫面相當驚人。
京王電鐵已透過官方社群平台X證實此消息，並宣布富士見丘車站至吉祥寺站之間的上下行雙向路線已全面暫停行駛。目前京王電鐵尚未公布何時能夠恢復正常行駛，詳細起火原因仍待當地消防局調查釐清。
延伸閱讀
影/沒掛號闖診間！高雄女問病情遭拒嗆缺錢 醫師怒提告
限時優惠！超商濃萃美式買2送2 大杯拿鐵29元爽喝
強大怪物「鳳凰」撲台人心惶惶！ 林得恩驚呼：還是護國神山，夠力
其他人也在看
旅客注意！東京「井之頭線」鐵道大火停駛 駭人畫面曝光了
即時中心／林耿郁報導日本東京今（8）日上午發生鐵路沿線火災，導致京王電鐵旗下的「井之頭線」部分區段全面停駛，鐵軌交通受到嚴重影響，不知何時才能恢復正常運行。民視 ・ 9 小時前
有片／習近平剛座下…保鑣急掏「神秘三寶」驚恐被拍！網驚：居然
國際中心／巫旻璇報導2025年亞太經濟合作會議（APEC）在南韓慶州登場，會場內的中國國家主席習近平一舉一動都備受矚目。近日有畫面曝光，只見他剛入座不久，隨即有貼身保鑣上前，神情嚴肅地遞上三樣物品，保溫杯、手巾與眼鏡盒，影片曝光後立刻在國際網路社群引發熱議。民視 ・ 22 小時前
日本東京電車鐵軌 驚傳爆炸起火
[NOWnews今日新聞]日本京王電鐵的井之頭線（井の頭線），8日傳出部分沿線鐵軌發生火災，導致上下行列車暫停運行。根據《NHK》等日媒報導，事發在當地時間8日清晨7點多，起火點位於吉祥寺站至井之頭公...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前
山形縣「熊闖入JR車站」新幹線列車緊急停駛
[NOWnews今日新聞]日本山形縣今（8日）下午驚傳有熊隻闖入JR新庄站內車庫，尚未造成人員傷亡，當地政府正考慮設置陷阱，山形新幹線及奧羽線等在來線列車暫時停駛。據《山形放送》報導，今日下午2時30...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
四寶媽清潔工找錯地址…剛想開門「秒遭槍擊身亡」！夫目睹全程崩潰了
美國印第安納州（Indiana）近日發生一起死亡悲劇，一對清潔工夫妻事發當天前往新客戶家清潔時，卻因找錯地址，結果妻子剛到門前嘗試開門當下就遭屋內住戶槍擊身亡。警方獲報後到場時，確認夫妻倆並非入侵住宅，目前仍在尋找目擊證人及監視器畫面，全案始末仍待調查釐清。鏡報 ・ 1 天前
有熊出沒！日本JR車站山形縣新幹線一度暫停營運
即時中心／林韋慈報導日本山形縣新庄市今（8）日下午3點半左右（台灣時間下午2點半左右）發生熊闖入的意外，一頭熊闖入JR新庄站的新幹線車庫內，至下午4點仍未離開現場，導致山形新幹線與部分在來線全面停駛，目前則公告已恢復正常。民視 ・ 2 小時前
男子遭6公尺巨大蟒蛇「纏住脖子」拖下水 驚險畫面曝光
印尼一名男子，日前晚上在船邊遭到一條長達6公尺的巨大蟒蛇纏繞，甚至緊纏他的頸部，將他拖入水中。驚險的畫面都被船上的同伴拍攝下來，最後同伴們努力將男子與巨蟒分開，成功救出了男子。鏡報 ・ 4 小時前
電動車火警難滅！鋰電池爆炸威脅 消防隊模擬救援揭「致命危機」
電動車火災救援成為消防隊重要訓練項目，隨著台灣電動車數量增加至9萬6367輛，相關安全議題備受關注。新北消防局特別舉辦電動車火災模擬訓練，透過實際操作了解電池受撞擊後的連鎖反應與爆炸風險。訓練中發現，電動車火災與傳統油車有顯著差異，消防人員必須掌握特殊接近方式與滅火技巧。專家指出，水是目前最有效的滅火工具，但電動車火災的不可預測性仍是救援的最大挑戰。TVBS新聞網 ・ 19 小時前
葛萊美入圍曝！「APT.」「Golden」搶年度歌曲 大贏家是他
2026年葛萊美獎入圍名單揭曉，K-POP在西方音樂獎項創下新里程碑！BLACKPINK成員ROSÉ與Bruno Mars合作的〈APT.〉獲三項提名，成為首位入圍葛萊美的K-POP女歌手。《Kpop獵魔女團》神曲〈Golden〉也入圍四項大獎，將與Lady Gaga等天后爭奪年度歌曲獎。饒舌天王「肯卓克拉瑪」以9項提名稱霸，Lady Gaga、「壞痞兔」和「莎賓娜」緊追在後，讓樂迷引頸期盼頒獎典禮的到來！TVBS新聞網 ・ 4 小時前
葛萊美入圍！〈APT.〉、獵魔女團神曲獲多項提名 美媒：K-pop已成主流音樂
據外媒今天（11/8）報導，葛萊美獎公布入圍名單，今年風靡全球的K-pop歌曲，包括Rosé與Bruno Mars合作的〈APT.〉，以及《Kpop獵魔女團》主題曲〈Golden〉，均獲得多項提名。美國媒體評論，這是K-pop首度進入葛萊美的主要獎項，顯示其已被認定為主流音樂。太報 ・ 3 小時前
大陸紅毯「人人避迪麗熱巴」！業界承認：不敢把女星排在她前後 慘烈對比內幕曝光
大陸娛樂圈紅毯競爭激烈，有媒體爆料指出，部分藝人宣傳團隊在安排紅毯出場順序時，會特別擬定「避開名單」，其中迪麗熱巴被列為重點對象。據報導，有宣傳人員坦言，如果帶的是女藝人，誰都不想被排在迪麗熱巴前後：「那樣視覺衝擊太大，對比太慘烈了。」消息一出立刻引發熱議。姊妹淘 ・ 5 小時前
ITF旅展首日！15人親友團揪玩這國家 一眨眼「330萬團費」刷下去了
2025 ITF台北國際旅展今（7）日於台北南港展覽館開展，首日買氣熱絡，各大旅遊與航空業者紛紛開出紅盤。受惠於「普發一萬元」政策與年底出遊旺季，現場人潮爆滿、訂單不斷，不少攤位開展數小時內即傳出破百萬元業績，業者普遍看好整體業績可望年增兩成。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
靜脈曲張、足踝傷口潰爛逾10年 鐳射閉合術治癒
彰化縣現年61歲的賴姓男子，10多年前腳踝受傷、潰爛，一直無法醫治癒，日前到員榮醫療體系員榮醫院求診，醫師判定靜脈瓣膜閉鎖不全所致，透過「靜脈曲張鐳射閉合術」一個多月後痊癒。賴男10多年前右足踝因受傷留下傷口，無法癒合，這10年來到中部外科診所求診均無法治癒，以致他洗澡時必須以塑膠袋將整個小腿包起來自由時報 ・ 8 小時前
新／強降雨致路基流失！台鐵支線「全區間停駛」影響時間曝光
新／強降雨致路基流失！台鐵支線「全區間停駛」影響時間曝光EBC東森新聞 ・ 6 小時前
新北小貨車過彎豆腐掉滿地 害3騎士犁田慘摔進醫院
新北市汐止區中興路與福德三路口，今天（8日）上午8時許，1輛小貨車轉彎時，疑似綑綁在後車斗內裝豆腐盒子的繩子不牢靠，讓一些豆腐甩出車外落地變豆腐渣，造成路面濕滑，讓後來經過的3名機車騎士因此摔車受傷，所幸經送醫後均無大礙，警方獲報到場處理， 3名騎士經酒測均未酒駕，後續警方將通知小貨車駕駛到案說明，將依《道路交通管理處罰條例》第30條第1項第2款開罰，並吊扣駕駛執照1年。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
Shein販售爭議情趣娃娃 法國官員告知中國當局注意
（中央社上海7日綜合外電報導）創立於中國的電商巨擘Shein因販售兒童外型情趣娃娃爭議，已遭到法國暫停網路平台營運。法國首席外貿官員今天說，他已告知中國當局，Shein這類販售行為在法國「不可接受」。中央社 ・ 18 小時前
200萬年「冰河水」晶瑩剔透！他用杯子撈來喝 下秒就出事
醫師警告，冰河水雖看似清澈，其實可能藏有百萬年前的遠古微生物、梨形鞭毛蟲或動物排泄物。曾有男子直接喝未煮沸的冰河水，結果腹部立刻咕嚕作響。專家提醒，冰河水含有病原體或重金屬的風險極高，若不得已必須飲用，務必煮沸至少3分鐘，以避免嘔吐、腹瀉等健康危害。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
宋智孝、神童《RM》扮未婚夫妻 被哈哈虧：還沒離婚？
中天綜合台《Running Man》邀徐章焄、SJ神童、申奇露，以金鍾國與劉在錫為首的情境劇開場，宋智孝與神童飾演未婚夫妻，哈哈看見他們出場後卻說：「智孝還沒離婚？」瞬間變成灑狗血劇情。中天新聞網 ・ 1 小時前
徐章焄話太多遭劉在錫嗆聲 中途消失再被抓包
該集設計以金鍾國與劉在錫為首的情境劇開場，宋智孝與神童飾演未婚夫妻，哈哈看見他們出場後卻說「智孝還沒離婚」瞬間變成灑狗血劇情，徐章焄則飾演金鍾國的小兒子，一登場就跟金鍾國抱怨還頂嘴。當全部人站在一起時，身高207公分的徐章焄處於正中間顯得相當突兀，金鍾國不禁...CTWANT ・ 1 小時前
流感接種破500萬劑！ 羅一鈞：部分縣市12月恐無貨
流感疫苗接種人數持續攀升，疾管署長羅一鈞8日出席「左流右新 健康安心」公費流感及新冠疫苗接種記者會時表示，全國公費流感疫苗接種已達515萬劑，剩餘量僅153萬劑，若接種熱度不減，估計部分縣市12月初至中旬可能庫存用罄，呼籲符合資格民眾儘速完成接種。中天新聞網 ・ 4 小時前