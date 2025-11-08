東京電車軌道大火！民眾驚聞爆炸聲 京王電鐵緊急停駛

日本東京都三鷹市今(8)日上午發生電車軌道火災意外，京王電鐵井之頭線的鐵軌上突然冒出熊熊火焰，造成多條路線暫停行駛，現場民眾表示聽到爆炸聲響，目前停駛時間尚未確定。

據日本《JX通信社》報導，火災發生於當地時間上午7時53分，起火點位於京王電鐵井之頭線吉祥寺站至井之頭公園站之間的鐵軌上。從現場流出的影片可見，火焰在電車軌道上猛烈燃燒，畫面相當驚人。

京王電鐵已透過官方社群平台X證實此消息，並宣布富士見丘車站至吉祥寺站之間的上下行雙向路線已全面暫停行駛。目前京王電鐵尚未公布何時能夠恢復正常行駛，詳細起火原因仍待當地消防局調查釐清。

