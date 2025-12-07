東京風俗店冰箱驚見「嬰兒斷頭」 旁邊保鮮盒還藏四肢「軀幹消失」

日本東京墨田區錦糸町一間風俗店店內冰箱出現疑似嬰兒頭部的物體。（示意圖／翻攝自pexels）

日本東京墨田區錦糸町一間風俗店6日晚間傳出駭人事件，警方表示，該店員工在清理店內冰箱時，發現疑似嬰兒頭部的物體後立即報警。

根據日媒報導，警視廳前往現場確認，於冰箱冷凍室上層找到一個裝有嬰兒頭部的塑膠袋，並在旁邊的保鮮盒中發現手臂及腿部等四肢殘骸，且均疑遭切斷。警方調查發現，遺體估計為數個月至一歲大的嬰兒，性別尚無法辨識，軀幹仍下落不明。

事發地點位於JR錦糸町站附近繁華商圈的一棟辦公大樓二樓，該處同時作為該風俗店的員工候客區。警方在現場拉起封鎖線，調查人員進出採證並進行法醫鑑定，一度引發周邊民眾騷動。

廣告 廣告

一名30多歲、經常至附近用餐的上班族受訪時表示，該區常見餐廳與風俗店，但在此地竟發現遭砍斷的嬰兒頭部，令他震驚不已，直呼「實在太殘忍」。目前警視廳已將案件以「肢解遺棄屍體」立案，全力追查遺體來源與相關涉案人士。



回到原文

更多鏡報報導

中國女遊客旅日闖平交道遭撞死！家屬批「只有日文警示」討天價賠償金

胸悶想看診！驚覺醫師竟是「高大成本人」 網驚：當地人現在才發現

超驚悚！短裙正妹疑躲正宮 高樓冒險爬水管「滑落一層」險墜樓