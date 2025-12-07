東京風俗店赫見「嬰兒頭顱」塞冰箱！四肢砍斷裝盒 員工嚇報警

日本東京墨田區6日驚傳一起駭人命案，一家「風俗店」娛樂場所員工，在打掃冰箱時，竟赫然看見塑膠袋包有一個被砍下的嬰兒頭顱，嚇得連忙報警，警方隨即動員大批警力介入調查。

大批警力在案發的風俗店調查。（圖／翻攝NNN）

《日本新聞網》（NNN）報導，這家風俗店位於JR錦糸町站附近，警方指出，6日晚間9時左右，一名該店的男性店員打電話報警，語氣驚恐表示，「在清掃冰箱時，看到裡面有像是小孩頭部的東西。」警方立即派員到場，在店內的冰箱中，發現一個以塑膠袋包裹、疑似嬰兒頭顱，年紀約在幾個月至1歲左右。

警方指出，不僅如此，在塑膠袋下方有一個容器，警方還發現疑似被砍下分離的嬰屍四肢部位，十分駭人。這家店距離錦糸町站僅約200公尺，周邊餐飲與商店集中，平時人潮密集。

警方表示，目前正全力釐清死因與這具嬰屍的來源，一名調查官指出，目前正加速進行DNA鑑定與身分確認，並全面調查遺棄經過與相關人物。此外，警方正在深入調查嬰屍何時、由誰放入冰箱，以及是否與店家相關等細節。

