東京飛上海航班突「緊急返航」！1男被警方帶走 上百人滯留機場過夜

日本航空旗下廉航「春秋航空日本」一架原定自東京成田飛往上海浦東的IJ005航班，在起飛約1小時40分後被迫折返東京，1日晚間10時40分降落。事發原因為一名中國籍男乘客因想跟同行女伴一起坐，要求空服員幫忙換位未果，雙方爆發將近2小時的口角，班機決定返航；該名男子下機後很快就被警方帶走。

根據中國媒體《極目新聞》報導，有乘客指出，事發時該名男子不斷向空服員要求換座位，但因客滿無法調整，男子情緒激動，持續與空服員爭辯，機組最後依程序通報後返航。航警登機處理時，鬧事男子嘗試辯解卻說不出完整日語，只能以中文向同行女子喊話「你跟他解釋一下吶」，引發同機乘客議論。

航班折返後，機上近百名乘客被迫滯留成田機場整晚，因航空公司未安排住宿，多人只能在候機區長椅上過夜。春秋航空日本後續將航班編號改為IJ005D，預計於2日上午10時從成田重新起飛，目前已於中午12時40分抵達上海。

依據中國民航局2025年10月發布的《關於進一步加強客艙秩序管理工作的通知》，乘客若不服從機組管理、拒絕按指定座位就座，或持續爭執干擾服務流程，均屬「擾亂行為」，未來可能面臨禁飛或其他行政處分。

