東京首屆血管栓塞止痛國際會議 大林慈院榮獲「最佳案例獎」

王思讚醫師與陳祈池醫師結合影像導引注射，成功改善了病人慢性肩頸痛及的膏肓疼痛。（記者湯朝村翻攝)

記者湯朝村／嘉義報導

大林慈濟醫院疼痛疼痛治療整合中心團隊，參加日本東京首屆「血管栓塞止痛」國際學術會議（VENTI），負責發表的陳祈池醫師在來自世界各地14個國家的講師，吸引超過350位各國的專家學者雲集的競賽中脫穎而出，榮獲「最佳案例獎」！陳醫師表示，獲獎意義在於讓臺灣血管栓塞止痛術的實力，能受到國際肯定。

大林慈濟疼痛團隊以「微細動脈栓塞止痛術（TAME）」，王思讚醫師與陳祈池醫師結合影像導引注射，成功改善了病人慢性肩頸痛及的膏肓疼痛。此TAME的技術發明者、同時也是大會主辦人奧野醫師，親自為她頒獎，更顯意義非凡。

血管栓塞止痛通常指「微細動脈栓塞止痛術（TAME）」，是一種微創介入治療，藉由將栓塞劑注入疼痛部位異常增生的微血管，阻斷異常血流，以達到止痛效果。可在一週到一個月內大幅緩解疼痛症狀，且止痛效果持久，能改善關節活動及增進復健治療的效果。

適用於多種慢性肌肉骨骼疼痛，包括肩關節炎、網球肘、手指關節炎、肌腱炎、膝關節炎、髖關節炎、足底筋膜炎及阿基里斯腱炎等頑固性疼痛。此技術是將微導管置入動脈，在影像導引下找到並封閉引起疼痛的新生異常微血管，從而降低發炎反應和疼痛訊號的傳遞。

面對複雜多變的疼痛問題，大林慈濟疼痛治療整合中心結合多科別醫療專長，提供多模式、全方位的治療方案。中心團隊更以豐富的臨床經驗，發展出微細動脈栓塞術，兩年內累積近兩百例TAME個案病例，並將此技術融入規有的疼痛治療系統，協助長期飽受疼痛困擾的患者重拾生活品質。