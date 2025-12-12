東京馬拉松後再加碼 好市多抽2026世界棒球經典賽門票

繼2026東京馬拉松後，好市多又推世界棒球經典賽門票抽獎福利，吸引會員熱烈討論。（翻攝好市多商品經驗老實說臉書）

繼2026東京馬拉松抽獎後，美式賣場好市多（Costco）又推抽獎福利。好市多聯名卡和國泰世華萬事達卡宣布，2026年世界棒球經典賽（WBC）東京組賽事即將開打，活動期間內，消費滿額即可取得以小樹點兌換門票資格，好市多聯名卡卡友消費滿額，且次數達門檻，即可獲得抽獎機會。活動引發會員熱烈討論，大家都希望能抽中門票，前進東京。

世界棒球經典賽為全球體壇矚目的焦點國際級賽事，匯聚全球頂尖球隊與球星，將於2026年3月5日至17日在日本東京、波多黎各聖胡安、美國休士頓與美國邁阿密等4大城市舉行，20個國家代表隊將角逐世界冠軍頭銜，門票於12月15日起開搶。

根據活動辦法好市多聯名卡活動辦法，持卡人只要在活動期間內消費滿額，即可獲得抽獎資格，類似先前的東京馬拉松抽籤活動。這項福利讓許多好市多的忠實會員們相當興奮，紛紛在網路上表示，因為WBC的包套行程不便宜，希望能抽中；也有人為了這些「特殊福利」，準備前去辦卡！

此外，國泰世華萬事達卡採用小樹點兌換制度，持卡人可以使用累積的點數參與WBC門票的兌換活動；也有好市多會員提到，國泰萬事達卡的權益一直都不錯，本身就有好市多聯名卡，或許可多辦一張萬事達卡，享用額外福利。

