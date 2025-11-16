東京驚傳持刀傷人事件！40多歲女子腹部遭刺傷 凶嫌逃逸中

根據《NHK》報導，日本警視廳表示，當地時間16日上午約10時30分左右，有人報案指稱在東京都港區赤坂一棟大樓「遭到一名不相識的男子刺傷」。警方趕到現場時，發現一名40多歲的女子腹部等部位遭利器刺傷，隨後被送往醫院，送醫時仍有意識，詳細傷勢仍待釐清。

警方指出，疑似為行凶的男子已逃離現場，警視廳一方面追查其行蹤，另一方面持續調查案發的詳細情況。

責任編輯／周瑾逸

