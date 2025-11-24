東京驚傳轎車暴衝人行道 肇事駕駛棄車逃逸！11人送醫2人昏迷

日本東京足立區梅島今（24）日中午驚傳一起轎車衝上人行道撞人的事故，肇事男駕駛棄車逃逸，警方正在追緝中。（圖／翻攝自YouTube／TBS NEWS DIG Powered by JNN）

日本東京足立區梅島今（24）日中午發生轎車撞人逃逸事故，造成至少11名行人與自行車騎士受傷，其中2人失去意識。警方目前已鎖定可能涉案人士追緝中，並調查事故是否與日前一起竊車事件有關。

根據日媒《TBSテレビ》報導，東京警視廳表示，今日中午12時30分過後，接獲足立區梅島一間餐飲店員工通報，店外面發生「行人與轎車的交通事故」。警方與救護人員趕抵現場後發現，有多名從10多歲到80多歲的民眾遭到一輛白色轎車撞擊，傷者共計11人，其中2人呈現意識不明的重度傷勢，均被緊急送醫搶救和治療。

雖然肇事轎車留在現場，但男性駕駛已棄車逃逸。轄區警方正在周邊擴大調查，並調閱監視器追查男子行蹤。另據相關人士透露，警視廳於事故發生前約2小時，才在附近一間汽車銷售店逮捕一名涉嫌偷車並駕車逃逸的男子，事發地點距離該店不遠。警方正比對該名男子與撞人事件的關聯性，不排除兩起事件為同一人所為。

事故現場位於東武鐵道西新井站以東約1公里的道路上，屬於周邊住宅與商業混合區域，平日人車往來頻繁。警方目前持續封鎖現場蒐證，並呼籲目擊者提供資訊，以加速釐清事故經過與逃逸駕駛的身分。

