東京驚見野豬狂奔！專家曝豬心聲：牠看到人也嚇死

國際中心／周孟漢報導



日本傳出史上最嚴重熊災，今年（2025年）累計已有13人死亡，青森縣和東京都傳有熊出沒，當地防衛省以拍出自衛隊，協助獵人設置陷阱抓熊，警察廳也考慮讓警察配備步槍，加入獵熊行列。不過，現在除了熊隻外，東京更是有「野豬」現身街頭狂奔，嚇得路人趕緊報警，所幸目前沒有造成任何人員傷亡，專家也親揭了野豬出現在市區的原因，表示「牠可能也嚇得要死」。





東京街頭驚見「野豬狂奔亂竄」嚇壞路人！專家曝豬心聲：牠看到人也嚇得要死

東京驚見野豬現身街頭狂奔。（圖／翻攝日テレNEWS）

廣告 廣告





綜合日媒報導，本月4日，日本東京23區之一的「江戶川區」，有民眾驚見一隻體長約1公尺的「野豬」在路邊狂奔，嚇得馬上拿起手機錄影，沒想到豬隻看到民眾後，也疑似被嚇了一跳，立刻沿著人行道狂奔離開，穿梭在人來人往的街道上。

東京街頭驚見「野豬狂奔亂竄」嚇壞路人！專家曝豬心聲：牠看到人也嚇得要死

4日清晨6點，有隻野豬出現在江戶川區浦安橋附近。（圖／翻攝自Ｘ）

東京警視廳指出，首次獲報有野豬出沒是在4日清晨6點，地點位在江戶川區浦安橋附近，之後的半小時中一共接獲9起目擊者報案；至於野豬動向為何？警視廳透露，野豬一路往南移動，在這9起報案後，就再也沒有人通報，也不見豬隻身影，也沒接獲到有人受傷或財物丟失的消息。

東京街頭驚見「野豬狂奔亂竄」嚇壞路人！專家曝豬心聲：牠看到人也嚇得要死

豬隻看到民眾後，也疑似被嚇了一跳，立刻沿著人行道狂奔離開。（圖／翻攝自Ｘ）





至於為何野豬會出現在市區街頭？有專家推測，野豬原本的棲息地，可能是7公里外、位於隔壁櫪木縣的濕地保護區，透次當地從2011年開始，野豬數量就大幅增加，去年（2024年）更是突破1千隻，而這隻野豬，可能就是沿著江戶川亂跑，才會不小心誤闖下游的市區。

東京街頭驚見「野豬狂奔亂竄」嚇壞路人！專家曝豬心聲：牠看到人也嚇得要死

有專家猜測豬隻走到市區，看到人類可能也感到慌張、茫然、嚇得要死。（示意圖，非當事豬隻／翻攝自Unsplash）





另外，長岡技術科學大學山本麻希也透露，只要江戶川往上游走，就是（濕地保護區）「渡良瀨遊水地」，要進入都會區除了河川就沒有其他缺口，周圍都是城市沒有可以躲藏的地方，猜測豬隻走到市區，看到人類可能也感到慌張、茫然、嚇得要死。眼看東京近郊的野生動物，似乎正悄悄入侵市區，雖然目前沒有傳出任何人，被攻擊受傷，不過當地政府仍呼籲民眾，如果看到野豬不要靠近、務必保持距離，切勿靠近、騷擾、挑釁，以免引發意外。





原文出處：東京街頭驚見「野豬狂奔亂竄」嚇壞路人！專家曝豬心聲：牠看到人也嚇得要死

更多民視新聞報導

酪農「侵犯乳牛」逼妻女看！逞慾近400次下場曝光

歐美驚見喪屍蜘蛛「被寄生就穩死」！專家揭對人影響

男拍照開閃光惹怒大象！遭瘋狂踩踏「連內褲都沒了」

