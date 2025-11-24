東京驚險事故！疑偷車賊闖紅燈暴衝撞飛路人 釀11傷2命危

日本東京足立區今（24日）中午發生一起嚴重車禍。（翻攝自YouTube頻道@ntv_news）

日本東京足立區今（24日）中午發生一起嚴重車禍，一輛白色轎車疑似闖紅燈暴衝，直接撞上人行道，造成11名行人受傷，其中80多歲男性與20多歲女性傷勢最重，目前意識不明、命危。肇事駕駛事後竟棄車逃逸，警方也在事後將嫌犯逮捕。

轎車衝上行人道 11人受傷、2人命危

根據《YAHOO JAPAN》報導，東京警視廳表示，事故發生於今日中午12時30分左右，地點位於足立區一條馬路上。一輛白色轎車突然闖紅燈，直接往人行道衝去，造成10多歲到80多歲的男性與女性共11人受傷。

其中1名80多歲男性與1名20多歲女性目前陷入昏迷，情況危急，其餘傷者也陸續送醫治療。

多車遭殃 現場一片混亂

根據現場畫面，多輛汽車也被捲入事故，部分車輛受損嚴重，街道上散落大量殘骸。事發地點鄰近商家密集區，當時人、車流量大，事故瞬間造成現場一片混亂，民眾尖叫聲四起。

肇事車輛為「展示車」遭竊 嫌犯闖店偷車就開走

更令人震驚的是，警視廳調查後發現，肇事車輛竟是附近中古車行的展示車。事發前，一名男子以客人身分到店內看車，但不久後，員工卻發現展示車被開走，便立刻報警。

員工透露，展示車鑰匙放在車內，而竊車男身穿黑色外套、藍色長褲，趁無人在意時直接將車駕走，隨後便釀成這場重大事故。

偷車又撞人後落跑 警方掌握嫌犯行蹤

肇事後，男子棄車逃逸。警方以竊車與肇事逃逸雙重罪嫌展開追查。最新消息指出，警方已確認該男子所在位置，正準備將他帶回偵訊，以釐清犯案動機與行經路線。

警方將此案列為重大公共危安事件，全力調查轎車從竊取到事故發生的完整過程。

