東京高圓寺阿波舞表演龜山登場 體驗日本傳統祭典氛圍

由財團法人桃園世紀綠能文教基金會主辦、龜山區公所協力推動的「舞動龜山 台日文化交流祭」，今（15）日上午於龜山區公所旁天幕廣場盛大舉行。活動在溫暖的冬陽下熱鬧展開，吸引大量民眾扶老攜幼前來共襄盛舉，現場掌聲與喝采不斷，充分展現出龜山區多元而豐沛的文化生命力。

現場掌聲與喝采不斷，充分展現出龜山區多元而豐沛的文化生命力。圖：區公所提供

此次文化交流祭匯聚了台日頂尖藝文團隊共同獻藝，為觀眾帶來一場高水準的視聽饗宴，來自日本的「東京高圓寺阿波舞」帶來充滿力道的壓軸演出，氣勢磅礴的舞動能量，讓現場瞬間洋溢著濃厚、熱情的日本傳統祭典氛圍；壽山高中康輔社與世紀綠能工商創世紀樂團，以活力滿點、熱力四射的表演，為活動注入滿滿的青春氣息與朝氣；台灣合唱戲劇推廣協會以典雅的古箏及悠揚的薩克斯風，細膩地演奏出在地情感的樂章；龜山國中原住民舞蹈表演，則透過原汁原味的服飾與肢體展現，呈現部落的熱情與堅韌的生命力。多樣性的演出內容，讓觀眾得以近距離感受不同文化的魅力，深刻體會龜山在地文化的多元與共融。

活動在溫暖的冬陽下熱鬧展開，吸引大量民眾扶老攜幼前來共襄盛舉。圖：區公所提供

區公所表示，龜山區一向致力於文化教育的扎根與推動國際友好交流，此次活動結合台、日特色展演，不僅讓民眾近距離感受異國文化魅力，也展現龜山區學校與社團在藝文教育上的亮眼成果。期盼透過這樣多元、高品質的文化交流平台，能持續拓展龜山的城市視野，使其更具國際格局，未來也將持續推動更多優質藝文活動，為市民打造更美好、更豐富的文化生活。

現場瞬間洋溢著濃厚、熱情的日本傳統祭典氛圍。圖：區公所提供

該活動由桃園市府、市議會與龜山區公所指導辦理，並由中壢仁海宮、世紀綠能工商、壽山高中、龜山國中及台灣合唱戲劇推廣協會共同協辦。龜山區公所感謝各單位齊心合作，促成一場具文化深度與國際交流意義的精彩盛會。未來也將持續推動更多藝文活動，為市民打造更加美好的文化生活。

