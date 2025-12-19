東京高級三溫暖火警！網紅夫「肉身護妻」門打不開受困亡

日本東京高級三溫暖「三溫暖老虎」（SAUNATIGER）15日發生火災，導致一對網紅夫妻不幸身亡。翻攝自官網、IG



日本東京都港區赤坂的會員制高級三溫暖「三溫暖老虎」（SAUNATIGER）15日中午發生火警，一對網紅夫妻受困包廂內不幸身亡。死者為經營美髮沙龍的36歲松田政也，以及擔任美甲師的37歲妻子松田陽子，兩人皆在日本美容圈擁有一定知名度。

綜合《集英社》等日媒報導，消防單位於當日中午約12時接獲通報，指該店3樓警報器作動並冒出濃煙，隨即派員趕赴現場。救援人員進入3樓包廂後，發現夫妻兩人倒臥地上，已無生命跡象。妻子倒在下方，丈夫則以保護姿勢覆蓋其上，頭部靠近包廂門口。

警方調查發現，事發包廂門把手內外兩側均已脫落，導致兩人無法自行開門逃生。門上玻璃留有明顯刮痕，政也手部亦出現皮下出血，研判曾試圖以拳頭擊打房門。包廂內的座椅與毛巾皆出現燃燒、碳化痕跡，兩人身上雖有燒傷，但初步判定並非致命原因，實際死因仍待進一步鑑定。

更關鍵的是，包廂內設置的緊急求救按鈕雖有明顯按壓痕跡，但警方確認，連接整棟建築的緊急警報系統配電箱當時處於關閉狀態，導致求救訊號完全無法傳送。事後業者員工也坦承，該緊急按鈕自約2年前起即未開啟電源。東京警視廳已朝業務過失致死方向展開調查。

日本三溫暖協會相關專家指出，一般三溫暖設施多採用向外推即可開啟的門片設計，以防使用者身體不適時受困，對於本案包廂仍採用需轉動門把的設計，以及緊急設備未啟用的情況，直言「極為罕見且難以理解」。

營運該店的SAUNA&Co公司於17日發布聲明表示，對於店鋪內發生導致顧客喪命的重大事故，深感自責並致上最深歉意，並宣布即日起無限期停業，已預約顧客將全額退費，同時將全面配合相關單位調查。

「三溫暖老虎」自2022年8月開業以來，主打會員制高端服務，單次使用費約1.9萬日圓（約新台幣3846元），會員月費自6萬日圓（約新台幣1.2萬元）起，最高級鑽石會員月費達39萬日圓（約新台幣7.9萬元），提供高級酒品與精緻餐飲。不過日媒也揭露，該店前、現任負責人共同經營的另一家公司，於今年11月曾因強行收購貴金屬，遭日本消費者廳勒令停業9個月。

