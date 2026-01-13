東京高齡足球隊跨國交流

平均七十五歲以上的日籍高齡足球隊來台南交流，下場照樣拚，踢出台日情誼。 （主辦單位提供）

記者林雪娟∕台南報導

來自日本東京的高齡足球隊「首都圈O-75FC」啟動訪台友誼賽，今年二度造訪台南，與在地的「台南長青足球隊」進行跨國交流。身兼台南市足球委員會副主委的議員朱正軒也到場擔任開球嘉賓。他表示，日本較台灣更早邁入超高齡社會，透過台日足球交流，啟發台灣打造更友善高齡運動環境，鼓勵長輩多參與體育活動，促進身心健康。

日本隊所有成員皆年滿七十五歲以上，體能與技術毫不遜色，場上活力十足，充分展現高齡足球魅力。該球隊今年第九度來到台灣，二次造訪台南，球隊成立宗旨並非勝負，而是希望透過足球促進台日友誼，在運動中交流情誼。

會長赤坂健二去年因傷，錯過首場與台南長青隊交流賽，今年親自率隊來台，感受古都台南熱情。他表示，此次共有二十四名隊員參與交流，平均年齡超過七十五歲，最年長的八十七歲隊員竹內民雄更是首次來台，展現平日訓練成果，健康上場踢球。

他也介紹隊員制服，以褲子顏色區分年齡，白色為八十歲以下、黃色為八十至八十五歲、紫色為八十五歲以上；他笑說，目的是方便在場上彼此辨識、相互禮讓，降低運動傷害風險。

迎戰的台南長青足球隊成立已三十五年，隊員約百人，年齡橫跨三十至八十歲。理事長葉福添表示，球隊每週固定練習，經常參與各項賽事，日本隊雖年齡較高，但默契與整體實力深厚，友誼賽每場僅十五分鐘，球員寶刀未老，節奏緊湊。

朱正軒說，日本隊成員雖年逾古稀，但球技扎實、活力十足，與台南隊球員頻頻交鋒，現場不時響起掌聲與喝采聲，這場跨國交流不僅延續台日友誼，更為台灣長青足球注入新能量與啟發。