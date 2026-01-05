東京黑鮪魚新年首競標 一尾破1億元破紀錄

▲日本東京豐洲市場今（5）日舉行新年例行的黑鮪魚「初競標」，其中在青森縣大間町捕獲上岸、重達兩百公斤的黑鮪魚，以最高價5億1030萬日圓成交。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本東京豐洲市場今（5）日舉行新年例行的黑鮪魚「初競標」（初競り），其中在青森縣大間町捕獲上岸、重達兩百公斤的黑鮪魚，以最高價5億1030萬日圓（新台幣1億元）成交，創下自1999年有紀錄以來的最高價格。

根據日本放送協會（NHK）報導，位於東京江東區的豐洲市場，5日清晨舉行新年傳統活動「初競標」，鮪魚批發場內擺滿了從日本各地及世界各港口運來的生鮪魚與冷凍鮪魚。

活動一開始，由批發業者代表致詞表示：「希望能向東京、日本乃至全世界展示鮪魚所擁有的魅力，並帶動水產業的活絡氣勢。」

上午5點過後，隨著鐘聲響起，競標正式開始，在競標人充滿氣勢的吆喝聲中，一尾尾大型鮪魚接連成交。

今年最高成交價的，是在青森縣大間町捕獲、重達243公斤的黑鮪魚，以5億1030萬日圓成交。這個價格不僅大幅超越2019年創下的3億3360萬日圓，更是自1999年有紀錄以來的歷史新高。

得標業者：有點吃驚

標下這條鮪魚的是經營連鎖壽司店「壽司三味」的喜代村。在初競標結束後，該公司社長木村清表示，一看到這條鮪魚就想要標下來，「雖然對這個價格感到有些吃驚，但希望能讓盡可能多的人吃到這條象徵吉祥的鮪魚，並從中獲得元氣。」

東京魚市場的最高價鮪魚，幾乎年年由木村清得標，他又被封為「鮪魚大王」，每年新年時節的鮪魚競標活動，木村清都成為媒體焦點。

▲以最高價標下鮪魚的是經營連鎖壽司店「壽司三味」的喜代村社長木村清。（圖／美聯社／達志影像）

對於自己捕獲的黑鮪魚奪下最高標價，青森縣大間町的漁民紛紛表示驚訝與喜悅。

這條在豐洲市場創下最高紀錄的黑鮪魚，是由青森縣大間町60歲的漁民伊藤豐一，於3日晚間在大間町離岸約 8 公里的津輕海峽，與弟弟喜博、長子一長共同以「延繩釣」方式捕獲。

伊藤豐一回憶當時的印象時說道：「這條鮪魚身形圓潤、賣相極佳，當時就覺得是一條非常棒的鮪魚。」

伊藤豐一從事鮪魚捕撈已超過40年，這已是他捕獲的鮪魚第二次在首拍中奪冠。對於拍出突破 5 億日圓、刷新歷史紀錄的高價，他表示：「以一般的市場行情來看，這簡直是天文數字，我太驚訝了，高興到像是做夢一樣。這是我努力釣上來的，希望大家能開心地享用。」

由木村清標得的鮪魚將於日本時間5日下午1時30分左右，在東京築地的壽司三味本店舉行「解體秀」後供應給顧客，售價與店內平日價格相同，也會送到其他分店販售。

