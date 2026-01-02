東京一日遊攻略！BT21陪你玩淺草寺晴空塔必看亮點必吃美食排一天剛剛好
文／景點+ 張盈盈整理
想在東京安排一趟節奏剛剛好的散步行程嗎？淺草寺與晴空塔一向是旅客心中的黃金路線，傳統與現代的氛圍在這裡完美交織：一邊是充滿江戶風情的雷門、仲見世商店街與御守祈福文化；另一邊則是象徵東京天際線、夜景震撼度滿分的晴空塔。兩個景點距離不遠、交通又方便，非常適合排成「東京一日遊」的經典組合。無論你是第一次到東京、或想重溫東京意象，都能在些景點與美食、必看亮典裡頭走出一天精彩的行程！
圖 / 墨刻出版，以下同
淺草寺
淺草寺可說是東京最具代表性、海外觀光客到東京必訪的景點。相傳起源在一千多年前，有位漁夫在隅田川中
撈起了一尊黃金觀世音菩薩像，當地居民認為
是菩薩顯靈，就建了座小小的廟堂虔心的供奉。
後來漸漸成為了武將和文人的信仰中心，成為
了江戶時期最熱鬧的繁華區，直到現在依然香
火鼎盛。
淺草寺
地址：台東區淺草2-3-1 03-3842-0181
門票：自由參觀
網址：www.senso-ji.jp
【淺草寺必看SPOT】
1.雷門
淺草寺最引人注目的莫過於總門「雷門」，寫著
雷門二字的大紅色提燈重達130 公斤，雷門的
右邊有一尊風神像，左邊則是雷神像，所以雷
門的正式名稱就叫做「風雷神門」。
2.淺草神社
位在本堂東側的淺草神社，祭祀著當初開創淺草寺的三人，因明治時期的神佛分離制度而獨立，其拜殿、幣殿、本殿被列為重要文化財。
3.傳法院通
與仲見世通垂直，傳法院通為了招 攬觀光客，做了相當有趣的造街運 動，仔細瞧可以看到每家店的招牌 風格通通統一，即使是沒有營業的 日子，鐵門也畫了趣味十足的江戶 圖案，一路上還不時可以發現營造 復古風情的裝飾物。
4.五重塔
五重塔是淺草寺最醒目的地標，擁 有超過千年的歷史，雖然期間曾經 多次遭受大火毀損並遷移，仍是淺 草寺的重要信仰建築，目前所看到 的是1973 年重建，最頂層還有來 自佛教之國斯里蘭卡的舍利子。
5.本堂
淺草寺最神聖的莫過於供奉著聖觀音像的本堂。原本有 著千年歷史，本就是國寶的本堂在戰火中燒燬，現在看 到的則是重建於昭和33 年(1958) 的鋼骨結構建築，特 別的是內部天花板則有川端龍子的「龍圖」與堂本印象 的「天人圖」，別忘了抬頭欣賞。
6.仲見世通
仲見世通裡頭有賣人形燒的、煎餅的、和菓子點心的老舖店家熱熱 鬧鬧的大聲吆喝，許多江戶時代的玩具、武士刀、 和傘、木屐等充滿著江戶庶民風情的雜貨總是讓外 國觀光客好奇不已，人潮川流不息的仲見世總是洋 溢著淺草特有的活力。
網址：www.asakusa-nakamise.jp
淺草地標 - 東京晴空塔
來到淺草別錯過順道前往吾妻橋逛逛，這是旅人們必打卡的東京風情畫之一，不只有東京新地標「東京晴空塔」，還可同步欣賞特別的ASAHI 大樓，現在除了可以看到ASAHI 金色的啤酒泡沬，還多了東京晴空塔，使吾妻 橋也成為熱門拍照景點，更為這古老下町的水 邊風景添上一筆風華。吾妻橋兩側就是隅田川公園，也很推薦在這裡沿著河岸散步，一邊欣賞東京晴空塔經典的天際線風光！
淺草今半
淺草人氣排隊美食推薦位於國際通上的今半本店， 創業於明治28年(1895)，代代守護老江戶的味覺本色。外觀看來十足現代化，但其實內部是傳統雅致的日本家屋，座位都是榻榻米，使用的肉品是高級日本牛肉，柔嫩的最佳狀態時裹上蛋黃入口，就是美味！
地址：台東區西淺草3-1-12
電話：03-3841-1114
營業時間：11:30~21:30( L.O.20:30 )
網址：www.asakusaimahan.co.jp
今戶神社
淺草寺之外，這一帶如果拜月老求姻緣、拜財神爺求財運， 那麼就一定要到位於淺草的今戶神社，能夠讓兩個願望一次滿足。這裡供奉著應神天皇、 伊奘諾尊和伊奘冉尊，傳說中伊奘諾 尊和伊奘冉尊是最早結為夫妻的神 明，因此人們將其供奉為締結良緣及 求好姻緣的象徵，是日本女性們趨之 若鶩的求桃花景點。
今戶神社
地址：台東區今戸1-5-22
電話：03-3872-2703
開放時間：9:00~16:00
網址：imadojinja1063.crayonsite.net
東京晴空塔城 / TOKYO Solamachi
傍晚到晚間推薦可以到東京晴空塔大塔身旁的購物商城逛街、吃飯，東京晴空塔本身除了展望台，也包含水族館、天文台、高空夜景餐廳等設施，是東京都內的嶄新
歡樂天地。晴空塔旁的商城建築則命名為 TOKYO Solamachi 的商場，囊括美食街、餐廳、在地銘菓等，一次滿足吃喝玩樂購的行程。
TOKYO Solamachi
地址：東京晴空塔城 (東京晴空塔城內)
電話：03-6700-4833 購物10:00~21:00，
餐廳11:00~23:00 ( 部分店鋪時間不一)
網址：www.tokyosolamachi.
jp
淺草周邊其實處處都是風景，從淺草寺、仲間世通的傳統氣息，一路延伸到今戶神社的招財緣分、跨越吾妻橋欣賞晴空塔倒映隅田川的城市景色，再走進隅田川公園感受四季變化的河畔散步時光，每個停留點都能看到東京不同的樣貌。無論你喜歡拍照、逛街、求好運，或只是想慢慢體會這座城市的生活節奏，都能在這一帶找到屬於自己的步調。希望這篇攻略能陪你規劃出最順、最好玩的淺草一日遊，下次到東京時，不妨照著路線走一回，保證會重新愛上東京這座城市。
BT21帶你環遊世界：MOOK第2站──東京【附獨家贈品】
》https://reurl.cc/Ykn594
首爾一日遊攻略！BT21陪你玩東大門 散步清溪川逛街大買造訪設計廣場吃米其林
