東京「流鶯一條街」取締升級 櫻花妹改打法躲警查

日本東京新宿歌舞伎町一帶的大久保公園被稱為「流鶯一條街」，部分女子會在此從事性交易攬客。（示意圖／PhotoAC）





日本東京新宿歌舞伎町一帶的大久保公園被稱為「流鶯一條街」，部分女子會在此從事性交易攬客。隨著警方近年加強取締相關行為，攬客手法也出現轉變，包括由站立改為坐著等候，並透過手機即時互通巡邏警力動向，在警方離開後再返回現場，讓查緝作業更加困難。

根據《每日新潮》報導，大久保公園自多年前起即成為部分女子從事性交易的攬客場所，甚至一度被視為當地的特色景點。對此，新宿警方近年強化巡邏密度，並與地方町內會合作，於公園周邊張貼「請勿在此處會面」等警示標語，以遏止性交易行為。

隨著警方與輔導人員巡查頻率提高，部分女子為降低被盤查風險，已逐漸改變以往站立招攬的方式，轉而彼此間隔坐在地面等候客人。知名作家國友公司在報導中分析，站立狀態較容易引起警方注意，因此「坐著等候」近來成為較常見的型態。報導也指出，儘管在警方持續取締下，大久保公園內從事性交易的人數略有減少，但入夜後仍可見女子在路邊停留，等待客人上門。

此外，今年3月警方曾請新宿區政府協助拆除大久保公園北側的護欄，防止民眾倚靠停留。此舉也促使進一步「進化」了攬客方式，這些女子將活動範圍延伸至公園周邊的旅館街，甚至直接在飯店外牆附近等候，一旦與客人談妥條件，便迅速進入旅館。

報導指出，即使警方車輛頻繁在周邊巡邏，從事性交易的女子們仍透過手機即時通報警力動向，一旦發現警車接近，便暫時散去，待巡邏結束後再返回原處，形成持續至清晨的拉鋸狀態。儘管警方加強取締，人數略有減少，但這種新型態的性交易模式仍在歌舞伎町持續上演。

