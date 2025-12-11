東京：美日戰機聯合飛行 應對中俄軍演

（德國之聲中文網）東京稱，美國具有核打擊能力的戰鬥機與日本戰鬥機共同飛越日本海。此前，中俄在日韓附近海空舉行聯合演習。

日本防務省周四（12月11日）發布聲明稱，日美重申堅決防範任何使用暴力改變現狀的單邊企圖，確認自衛隊與美軍的備戰態勢。

美軍兩架B-52戰鬥機與日本三架F-35隱形戰機、三家F-15戰機共同飛行。

本周二，中俄戰機在東海以及太平洋西部聯合飛行。而日方指責，上周末中國戰機對日本戰機進行火控雷達鎖定。中方則予以否認。華盛頓稱這一事件“對地區和平穩定沒有建設性”，重申與日本的聯盟“堅定不移”。

武力彰顯

日韓都駐有美軍，日本有美國在海外最集中的軍事基地，包括一個航母打擊群，以及一個美國海軍陸戰隊遠征部隊。

日本聯合參謀本部總參謀長內倉弘明（Hiroaki Uchikura）表示，中俄戰鬥機聯合飛行明顯是針對日本彰顯武力。“從日本安全的立場來看，我們非常關切。”

日本防務大臣小泉進次郎周三與北約秘書長呂特通話時，也表達了對中俄聯合飛行的憂慮。

中國外交部發言人郭嘉坤則稱，中俄聯合空中戰略巡航是年度合作計劃的一部分，展示雙方“維護地區和平穩定的決心”。“日方沒必要大驚小怪，對號入座。”

韓國、台灣附近活動

韓國軍方表示，中俄軍機周二進入其防空識別區後，韓方也起飛戰機。

中國軍艦軍機幾乎每天在台灣周邊運作，台北稱這是北京的持續施壓。

周四，台灣國防部稱，中國連續第二天加強軍事力量。台灣國防部稱，發現了27艘軍機，其中包括具有核打擊能力的轟-6K戰機，在執行“聯合戰備巡邏”，同時伴隨戰艦。

周三晚些時候，台灣國防部表示，中國殲-16和轟-6戰機在飛越台灣西南和東南空域後，前往西太平洋進行遠程訓練。

上月，日本首相高市早苗作出有關“台灣有事”的表態後，引起與北京的爭議。

中國聲稱對民主治下的台灣擁有主權，沒有排除對台動用武力。台灣距離日本領土僅百余公裡，周邊海域也是日本所依賴的航線。

（路透社）

