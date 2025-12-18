東京「翡翠騎士」來了！ 將與「橘色惡魔」在台夢幻合體

台北市 / 綜合報導

日本東京翡翠騎士昨(17)日晚上來到台灣，另外橘色惡魔也將在今(18)日來台，文化總會再次邀請他們，而且這一次很特別，因為兩團將在明(19)日晚上，首次在台北和平籃球館夢幻合體演出，不少粉絲相當期待。

翡翠騎士昨日晚上抵達台灣，而橘色惡魔也將在今日下午來台，文化總會再次邀請橘色惡魔和翡翠騎士，明日晚上將在台北和平籃球館首次夢幻共演，邊踏步跳躍邊演奏還有變換隊形，看起來超整齊什麼都難不倒他們。

之前翡翠騎士，一首首耳熟能詳的歌曲，兒時動畫回憶湧上心頭，翡翠騎士也將在21日在嘉義演出兩場，不少民眾粉絲都很期待。橘色惡魔，經典橘黃色制服整齊劃一步伐，臉上掛著甜美笑容擄獲許多粉絲的心，之前就曾來過高雄和參加北一女校慶以及西門町快閃。這回也將在屏東還有高雄演出，翡翠騎士和橘色惡魔都將在台灣帶來精彩表演以及第一次夢幻共演，活力青春氣息震撼登場粉絲已經非常期待。

