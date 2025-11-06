東京「這裡」根本中壢？網點頭：令人失望！

生活中心／李筱舲報導



日本為國人海外旅遊首選的國家之一，根據日本觀光局統計，去年台灣訪日旅客人數約604萬人次，全球排名第三，可見日本深受台人喜愛。近日，台灣旅日達人林氏壁發起「東京有沒有你不去終生後悔，去了後悔終生的景點？」的投票活動，文章一出便吸引大批網友進行投票，沒想到知名商圈「上野阿美橫町商圈」獲得高票數，引發網友熱議。





最失望的東京景點竟是「這」商圈！網驚：根本一秒穿越回桃園中壢

旅日達人林氏壁在臉書發起「東京最讓人失望的5個景點」投票活動，引發網友討論。（圖／翻攝自臉書粉專《日本自助旅遊中毒者》）

廣告 廣告





旅日達人林氏壁近日在自己的臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」上發文提到，自己在YouTube上看到一段關於『東京最讓人失望的5個景點』的影片，更意外發現此話題在網路上已經有日本人和中國人發起投票討論，但沒有找到台灣人的相關資料，於是在臉書上發起「東京有沒有你不去終生後悔，去了後悔終生的景點？」的投票活動，文章一出，便湧入大批網友進行投票，截至目前，第一名到第五名的排名分別是：上野阿美橫丁（17%）、原宿竹下通（8%）、東京晴空塔和澀谷十字路口並列第三（5%），最後是秋葉原電器街（4%），不過選項中還有一項為「我在東京沒有覺得失望的景點」，獲得了44%的票數，可見台灣人喜愛日本的程度。





最失望的東京景點竟是「這」商圈！網驚：根本一秒穿越回桃園中壢

在「東京讓人失望，過譽的景點」投票中，涉谷十字路口（左）和晴空塔（右）也上榜。（圖／來源美聯社、Tokyo Skytree官方推特 ）





在留言區，不少網友也分享了對日本景點失望的看法，「肯定是阿美，那邊就是桃園中壢區」、「阿美那邊確實有點，中文字一堆，大部分是中國小吃」、「竹下通很不行之前去都沒人，充斥著大陸貨」、「上次去秋葉原感覺沒落了」、「硬要挑毛病應該就晴空塔吧，太高了看下去反而沒什麼特色，那個票價值得去其他展望塔」，另外，在中國和日本網友的投票結果，第一名都是「東京晴空塔」，網友認為晴空塔的景色不如預期，商場也略顯普通。不過，還是有不少網友表示，日本就是一個會讓人一去再去的國家，沒有任何失望的點，並開玩笑地說：「國旅才讓人失望」。

原文出處：最失望的東京景點竟是「這」商圈！網驚：根本一秒穿越回桃園中壢

更多民視新聞報導

豬瘟波及魯肉飯老店！用「素肉」無公告掀網怒

粿粿遭酸就是普妹！網揭「2關鍵」超吃香

捷運南環段Y2A站施工 木新路往動物園僅剩單線通行提前改道

