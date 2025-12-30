東京「高田馬場」砍人嫌犯 中國籍男子朱煜被捕

日本警方在千葉縣花見川區，逮捕昨（29）日刺傷一名養生館老闆娘的中國籍男性嫌犯朱煜。

日本東京都新宿區高田馬場一間養生館的女店長，昨（30）日中午遭人刺傷。東京都警視廳今天清晨依殺人未遂罪，逮捕一名35歲的中國籍男子朱煜。他疑似與這間養生館有金錢糾紛。（葉柏毅報導）

據日本「每日新聞」報導，嫌犯朱煜29日中午，涉嫌在高田馬場一棟住商混合的建築物2樓走廊，持利器攻擊這名30多歲女店長的右胸、左腹等部位，似乎要置她於死地。這名遇襲的女性，全身有4處遭刺傷，傷勢嚴重，不過沒有生命危險。

東京都警視廳表示，傷者在送醫前，意識清醒，並向警方表示，拿刀刺她的就是朱煜。警方在調閱數台監視器畫面後，確認一名疑似朱煜的男子，在攻擊案發生之後，在現場附近搭乘計程車與電車逃逸。

日本警方之後循線，在千葉縣花見川區，朱煜的住處，逮捕朱煜。朱煜被捕後，保持緘默，始終不發一語。

調查相關人士透露，朱煜今年8月以來，多次造訪這間養生館，不過似乎因為金錢問題，而與店家發生糾紛。