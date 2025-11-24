東京1小時直達！鎌倉・江之島 ¥800 一日券超值玩法公開 灌籃高手平交道、鎌倉大佛、江之島神社、小町通美食一次走透透

文／景點+ 張盈盈整理

如果你已經到東京旅遊 N 次，每天被人潮包圍到想大喊 SOS，不妨往海岸邊跑一趟！從市區搭電車約 1 小時，就能直達擁有海景、山景、老街、美食與濃濃日式文化氛圍的「鎌倉」。這篇要帶你輕鬆掌握鎌倉一日遊最實用交通方式、最好拍的打卡點、怎麼用 800 日圓爽搭江之電跑景點，跟著MOOK玩什麼旅遊路線玩一天保證不踩雷！

圖 / MOOK玩什麼頻道，以下同

直衝鎌倉只要 1 小時！東京出發交通懶人包





想從東京快速抵達鎌倉？以下兩條電車線路最方便：



JR橫須賀線／總武快速線：適合住東京、品川、錦糸町一帶的人

JR湘南新宿線：適合住池袋、新宿、澀谷的人

車程約 50 分～1 小時

車資 ￥950，不需特急票，刷 IC 卡就走！



如果你想把鎌倉＋江之島一起攻下，推薦兩種票券：

小田急「鎌倉1日周遊券」— 最強省錢王！

票價：¥1640

優點：含東京⇄藤澤來回＋江之電無限搭

適合住：新宿、小田急沿線

江之電一日券「NORIORI 君」— ¥800 無限搭到飽



適合只想鎌倉⇄江之島跳點的人

可當天不限次數搭江之電

不含公車（要記得刷 IC 卡！）

小町通開吃啦！抹茶、咖哩麵包都不能錯過



第一站來到鎌倉人氣滿點的「小町通商店街」。十多分鐘路程卻塞滿美食與手作小店，一次吃到你懷疑人生。





鎌倉茶茶：抹茶控的天堂



來自靜岡獲獎抹茶製作的甜點店。

必點：濃度1～5的抹茶布丁、抹茶牛奶（裡面竟然還藏抹茶冰磚！）。



Giraffa 咖哩麵包：三年金賞的霸主



外皮酥脆完全不油膩！

內餡使用 30 種香料熬出的濃厚咖哩＋起司，一咬立刻幸福爆擊。

[必訪景點] 鶴岡八幡宮：來一場平安祈福散步

沿小町通一路走到鎌倉代表性神社「鶴岡八幡宮」。 平安時代起的古老歷史、氣勢磅礡的主殿，配上御守和運籤，是許多旅客到鎌倉的儀式感行程。

[必訪景點] 鎌倉大佛震撼登場！日本國寶就在眼前



搭公車 10 分鐘就能到達「高德院」，入場券只要 ¥300。



這裡的鎌倉大佛高達 11 公尺，與奈良大佛並列日本兩大佛像，更是國寶！ 花 ¥50 還能入內參觀佛像內部，看工匠當年打造時的銅片結構，超級有趣。

《灌籃高手》朝聖！超經典平交道場景本人現身





搭江之電到「鎌倉高校前站」下車，走幾步就能看到

沒錯！就是那個男女主角對望的平行海岸平交道！

綠色電車、海風、浪聲，立刻讓人回到片頭曲的熱血青春。



這裡人多、車多，拍照一定要注意安全！

江之島探險開始！ 3大神社推薦 一次蒐集





從鎌倉高校前搭江之電往藤澤方向 2 站即可到「江之島」。

但別急著走 15 分鐘上島，聰明旅客直接搭 F3/F31 公車，6 分鐘到入口，省下腳底板的壽命。



江之島三大神社巡禮路線



包括：

邊津宮（主殿）：儀式多、御守選擇最豐富

中津宮：紅白外觀美得像明信片

奧津宮：視野超好，俯瞰湘南海岸超療癒



懶得爬坡也沒關係，電扶梯套票只要 ¥360，優雅登山不是夢！

下山吃美食！吻仔魚丼、女夫饅頭大推





回到江之島商店街，海鮮控準備尖叫！ 一定要吃的吻仔魚料理，滿滿吻仔魚鋪上去的海鮮丼、生蛋黃、紫蘇葉通通上陣，鹹香海味爆棚。

[推薦] 伴手禮必買：女夫饅頭



黑色：帶黑蜜香

白色：加清酒香氣

女夫饅頭甜度剛好，是送給朋友的必勝人氣商品。

最後MOOK玩什麼要加碼推薦「東京近郊旅遊救星書」 不想做功課但又想玩得漂亮？超推薦：《超簡單！東京近郊排行程》 九大區域一次整理好、徒步時間、停留建議、票券比較一目了然，等於直接把專業導遊帶在身邊！下回去東京不妨排一天去鐮倉玩吧！

東京1小時直達！鎌倉・江之島¥800一日券超值玩法｜小町通散策、大佛巡禮、江之島神社探索｜2025東京近郊自由行｜順遊路線＆必吃美食

》https://www.youtube.com/watch?v=jzLw-xmoiHA

