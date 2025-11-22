東京1景點遊客超少「中國人消失了？」 旅日達人揭真實現況

生活中心／朱祖儀報導

池袋車站西口。（圖／日本自助旅遊中毒者粉專）

近來中日關係緊張，中國官方呼籲，中國公民近期避免前往日本旅遊，現在也有約50萬張赴日機票遭取消。事後一名網友就拍下東京池袋車站周邊空蕩蕩的照片，驚呼「池袋竟然這麼空曠舒服！」不過旅日達人林氏璧指出，該名網友拍錯出入口。

中國外交部領事司14日晚間突然發布通知，呼籲中國公民近期避免前往日本。隨後就有網友發現，日本街頭的中國人真的變少了，還在X上PO東京池袋車站附近照片，發現人潮減少許多，驚呼「中國人消失了？下午3點的池袋竟然這麼空曠舒服，大家快來看看吧。」

廣告 廣告

對此，林氏璧在臉書表示，原PO拍攝的地點是在池袋站西口，但他平常常去的是池袋東口延伸到太陽城那段路，「西口這裡人潮本來就沒很多吧？我覺得東口多很多。」

林氏璧認為，應該要去觀光客更多的地方查看才準確，且拍照時間也很重要，因為前幾天也有人拍下淺草夜間的狀態，說人潮少很多，但其實淺草晚上本來人潮就比較少。

不少常去日本的網友也認同指出，「對啊，根本就拍來騙不知道的人而已，看人潮誰在看西口，要站在中央口或東口看吧」、「我是住在東武線上的人，每天都會經過西口，西口基本都是日本流浪漢，都是喧嘩吵架鬧事的地方」、「西口人偏少是真的，ㄧ番街內有不少聲色場所會在外拉人，街道也很髒，吃飯時間人才會多一些。」

更多三立新聞網報導

收到「1類郵件」快刪掉！他近萬元差點飛了 嚇傻：詐騙真的很恐怖

義美助攻台日友好！推出「高市早苗巧克力」 全場嗨：超欠買

一堆台灣人吃壽司都用「1點法」！日本人震驚：從來沒看過

高市早苗惹怒中共！日大臣「再補1刀」 她驚呼：一個比一個兇

