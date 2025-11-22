東京1景點遊客超少「中國人消失了？」 旅日達人揭真實現況
生活中心／朱祖儀報導
近來中日關係緊張，中國官方呼籲，中國公民近期避免前往日本旅遊，現在也有約50萬張赴日機票遭取消。事後一名網友就拍下東京池袋車站周邊空蕩蕩的照片，驚呼「池袋竟然這麼空曠舒服！」不過旅日達人林氏璧指出，該名網友拍錯出入口。
中國外交部領事司14日晚間突然發布通知，呼籲中國公民近期避免前往日本。隨後就有網友發現，日本街頭的中國人真的變少了，還在X上PO東京池袋車站附近照片，發現人潮減少許多，驚呼「中國人消失了？下午3點的池袋竟然這麼空曠舒服，大家快來看看吧。」
對此，林氏璧在臉書表示，原PO拍攝的地點是在池袋站西口，但他平常常去的是池袋東口延伸到太陽城那段路，「西口這裡人潮本來就沒很多吧？我覺得東口多很多。」
林氏璧認為，應該要去觀光客更多的地方查看才準確，且拍照時間也很重要，因為前幾天也有人拍下淺草夜間的狀態，說人潮少很多，但其實淺草晚上本來人潮就比較少。
不少常去日本的網友也認同指出，「對啊，根本就拍來騙不知道的人而已，看人潮誰在看西口，要站在中央口或東口看吧」、「我是住在東武線上的人，每天都會經過西口，西口基本都是日本流浪漢，都是喧嘩吵架鬧事的地方」、「西口人偏少是真的，ㄧ番街內有不少聲色場所會在外拉人，街道也很髒，吃飯時間人才會多一些。」
更多三立新聞網報導
收到「1類郵件」快刪掉！他近萬元差點飛了 嚇傻：詐騙真的很恐怖
義美助攻台日友好！推出「高市早苗巧克力」 全場嗨：超欠買
一堆台灣人吃壽司都用「1點法」！日本人震驚：從來沒看過
高市早苗惹怒中共！日大臣「再補1刀」 她驚呼：一個比一個兇
其他人也在看
陸客沒了？日人振奮「東京街頭空曠舒服」 他：拍錯地方
近期大陸及日本關係緊張，大陸官方連續發布旅遊提醒、航空公司也同步開出「日本航線免費退改」，如今有日本民眾就分享一張池袋車站空蕩蕩的照片，直呼：「池袋竟然這麼空曠舒服！」不過旅日達人林氏璧卻不這麼認為，並一語道破真相。中天新聞網 ・ 22 小時前
日本住宿狂降價！旅日達人點名「3大熱區」一票人點頭
生活中心／張予柔報導日本首相高市早苗近期在國會表態「台灣有事就是日本有事」，此言論不僅引發中日關係緊張，也在旅遊市場掀起波瀾。中國政府先呼籲民眾勿赴日旅遊，導致多數旅行團及自由行旅客退訂行程，又宣布暫停進口日本水產品，這也讓台灣網友注意到，日本部分地區的住宿價格出現波動。對此，旅日達人林氏璧也分析了價格下滑的原因。民視 ・ 19 小時前
中國客不去「日本住宿降價」？達人點名東京3地區 一票驚：重訂省超多
日本首相高市早苗「台灣有事」說引發中國強烈反彈，呼籲中國公民勿赴日旅遊，導致中國旅客和旅行團紛紛退訂日本行程，相關事件持續延燒，這也讓許多台灣網友發現，最近日本住宿出現降價。對此，旅日達人林氏璧分析價格下滑的原因，指東京3個熱門地點似乎出現「價格鬆動」跡象，貼文一出，立刻引發網友熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
投書：中國翻牆需求助長手機銷贓 NCC應從技術面堵住漏洞
楊智強／社會科教師鏡報 ・ 3 小時前
【本日焦點】稱「熊出沒」取消日本團 26人共被騙近百萬／曾被譽為「情人橋」淪廢墟兩年 鄉民心碎／北檢為一把失竊傘追訴到二審 惹惱高院
本日Yahoo焦點為您精選5則網友最關注的重點新聞、1.稱「熊出沒」取消日本團 26人共被騙近百萬 2.曾被譽為「情人橋」淪廢墟兩年 鄉民心碎 3.北檢為一把失竊傘追訴到二審 惹惱高院 4.要求烏國割地 川普28點俄烏和平方案一覽 5.月世界垃圾山主嫌 4連霸里長父子遭收押Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 15 小時前
趙露思槓上黑粉！大動作檢舉帳號 虎鯨文娛霸氣聲明：只是第一步
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導中國人氣女星趙露思先前與前東家「銀河酷娛」解約，加上健康因素等原因，工作因此暫停1個月。近期趙露思再度以新劇《許...FTNN新聞網 ・ 1 天前
日本傳遊客變少、住宿降價「一票人取消重訂」 林氏璧曝真實狀況
林氏璧日前在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」撰文道，有媒體報導稱，日本民眾在社群平台分享照片，可以看見東京池袋平日幾乎空無一人的景象，同時在內文寫下「中國人消失了？下午3點，池袋卻空蕩蕩，相當舒適，歡迎大家來玩」。林氏璧指出，那張照片的拍攝點是東武鐵道池袋站...CTWANT ・ 22 小時前
中國學者：中日爭端會平息 但亞太格局已改
（中央社記者張淑伶上海22日電）中國要求日本首相高市早苗撤回有關「台灣有事」的言論，對日抗議擺出高姿態。中國學者指出，此次爭端最終可能以逐漸淡化、各自解釋收場，但亞太缺乏穩定的戰略結構和可靠的安全對話機制，未來兩國仍會有衝突。中央社 ・ 20 小時前
行李準備好！東京池袋住宿現甜甜價 1晚最低不到700
即時中心／林韋慈報導中國近期因日本首相高市早苗的「台灣有事」言論，祭出報復式經濟制裁，尤其觀光業首當其衝，大規模式的取消航班以及祭出限令，傳出至少54萬張中國赴日的機票遭取消。這波退訂潮，也讓日本觀光市場出現變化，引發網友討論是否因此帶動旅宿降價。民視 ・ 20 小時前
點365元鹹酥雞就台女拜金？網列24超扯條件 狂酸「霸道羅漢腳」
何謂「拜金女」？過往有網友列出7大超誇張定義，如今隨著熱議話題持續演變，2人份鹹酥雞365元、訂閱單人Netflix、不看平日6折的電影、衛生紙用四層舒潔、看演唱會追星、原價食品等全被新增在列表中，「超低標準」讓不少網友大開眼界，直呼是「霸道羅漢腳」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
請高級餐廳幫男友慶生！她生日慘吃「鹹酥雞+永和豆漿」 妹子氣炸提分手
不少人認為情侶間的儀式感很重要，一名網友在Dcard中發布貼文，表示男朋友生日時有精心安排行程，不僅送遊戲機，還請吃高級餐廳。結果輪到原PO生日時，男友竟帶她去吃鹹酥雞，讓她相當傻眼，直呼自己就像小丑。貼文曝光後，引發網友熱議。鏡報 ・ 3 小時前
不動產仲介幸福家園公益路跑 蔣萬安為跑者打氣 (圖)
台北市長蔣萬安（舞台上者，前右6）23日上午出席2025台北市不動產仲介幸福家園公益路跑活動，並在舞台上為所有跑者加油打氣。中央社 ・ 1 小時前
東森深度周報／以價制量除觀光公害 日本2026增多項稅收
東森深度周報／以價制量除觀光公害 日本2026增多項稅收EBC東森新聞 ・ 3 小時前
獨家》「騙扁小子」黃琪花招吞2300萬 男密友因成「使用人」脫身
「騙扁小子」黃琪跟蘇姓男密友被控吞走劉姓女子2億2800萬日幣。台南地方法院判賠2321萬元，但蘇姓男子二審脫身，因為他屬於黃琪的「使用人」，不用對劉女負責；劉女想上訴三審，但因為程序不符，20日被駁回。劉女自2019年起將存放在日本銀行的日幣交由黃男處理，黃男指示蘇男、謝男多次領出大筆現鈔，並以自自由時報 ・ 3 小時前
天氣》周二起「斷崖式降溫」 低溫探14度 連凍4天
今天東北季風減弱，各地除清晨偏涼外，白天高溫可達27至30度，水氣也明顯減少，不過明（24日）傍晚東北季風將再度增強，北部轉涼有雨，至周五（28日）為止東北季風持續籠罩，各地低溫只剩下14度；氣象專家林得恩提醒，下一波冷空氣的威力有感，周二（25日）起將會「斷崖式降溫」，低溫僅剩14度，南部也會跌破20度。中時新聞網 ・ 2 小時前
日企努力降低對中依賴！ 水產業者早布局、汽車業仍擔心
日企努力降低對中依賴！ 水產業者早布局、汽車業仍擔心EBC東森新聞 ・ 9 小時前
2台男東京街頭「遭鐵棒痛毆」！5名日籍嫌犯全被逮 主嫌長相曝光
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導日本東京千代田區今（2025）年7月底發生一起隨機攻擊事件，兩名台灣籍男子在JR神田站附近遭人灑催淚噴霧並以鐵棒暴打，造成...FTNN新聞網 ・ 1 天前
2025民歌大團圓「74位民歌手、122首金曲、嗨唱7小時」 數萬人大合唱成經典畫面
「臺北大巨蛋 民歌大團圓」11/22創2025民歌壓軸團圓夜奇蹟，破天荒凝聚74位民歌手化身音樂時空旅人首登大巨蛋引吭高歌，以122首金曲接力打造七小時不斷電民歌時光機，透過「回顧往日」、「重返青春」、「五十年」、「思想起」四大主題橋段巧妙串聯，帶領全場歌迷穿越時光、重返民歌最燦爛的黃金年代！林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 11 小時前
給台灣買一張電力保險：核二、核三應儘速決定轉為戰備電廠
張景森／前行政院政務委員，本文經授權，摘自作者臉書鏡報 ・ 3 小時前
「去一次就後悔」的國家票選結果出爐 2國家遭網公認三大敗筆
台灣人熱衷於出國旅遊，機場大廳總是熙來攘往，充斥出遊旅客。有網友好奇眾多熱門旅遊國家中，究竟哪個國家會讓人打定主意「去過一次就不想再去了」，貼文一出，立刻引起熱烈反響。不少回應都將矛頭指向南韓，認為當地的美食與觀光地缺乏獨特性，讓人興不起舊地重遊的念頭。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前