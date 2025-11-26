東京23區新建公寓！海外客「台灣人買最多」狠甩中國

記者劉如穎／綜合報導

台灣人不只愛到日本旅遊，因為近年日幣匯率的關係，越來越多人選擇在日本置產。日本國土交通省統計今年上半年，台灣人在東京23區總共買下192戶新建公寓，遠遠超過中國人的30戶。外國人赴日買房的趨勢明顯增加，也引來日本政府的注意。

日本國土交通省統計今年上半年，台人在東京23區買下的公寓遠超中國人。（示意圖／Pixabay）

傳統與現代並存的大都會東京，不只吸引各國觀光客，近年選擇在東京置產的外國人似乎也越來越多。

日本不動產公司董事野宮武美：「有7成都是外國買家，日本人現在買不起也不想買。」

不動產業者透露，一棟去年成交的豪宅要價2億日圓，台幣約4000萬，買家是一名在東京都內開公司的中國人，儘管富裕層花錢不手軟，但日本國土交通省統計，今年在東京買下最多新建公寓的並不是中國人。

NHK記者：「購買東京23區房屋的海外人士當中，最多是來自台灣，其次是中國。」

數據顯示，今年1月到6月，台灣人在東京23區購買的新建公寓有192戶，其次才是中國共買下30戶。

民眾：「覺得外國人都很有錢啊，日本人要加油了。」

民眾：「新房子太貴了，買不起。」

此外，外國人在東京購買新建公寓的比例來到3%，是去年同期的2倍，在神奈川還有大阪等地，也有上升的趨勢。

日本國土交通大臣金子恭之：「我們預計將著手進行包含國籍在內，更詳細的交易實態調查與分析。」

近年日幣貶值，對不少外國人來說在日本買房變得更划算，儘管海外人士買房比例在整體市場中仍算有限，還不至於影響日本房價，但外國人買房比例明顯增加，也引起日本政府的關注。

