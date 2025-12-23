東京3房住宅售價創新高 超過1億日圓的房源變多 高所得日本家庭也吃不消

越來越多日本家庭眼看東京市區房價過高，無力購買東京市中心的公寓。(圖片來源/pixabay)

《NHK》（日本放送協會）與《每日新聞》報導，房地產經濟研究所發布2025年半年度住宅市場最新趨勢，發現大東京地區住宅均價和每平方公尺價格連續第3年創下歷史新高。

東京23區新建住宅均價更是高達驚人的1.33億日圓（約2670萬元台幣），日本媒體警告，這種高昂的新屋價格和外國投資客讓許多日本家庭拒之門外，只能選擇20年以上的中古屋，東京的租金也因此被推高。

高收入家庭也難承受東京23區的高房價

所謂東京23區，是指這些區域包含日本的政治、經濟和文化中心，涵蓋新宿、澀谷、銀座等著名地區，由23個具有市級自治權的「特別區」組成，是東京都的核心區域，涵繁華的商業區與傳統的下町風貌，是大家口中「東京」的代名詞。

連日本年收入超過1千萬日圓（約200.6萬元台幣）的「高收入家庭」，如今在東京23區也難以承受高房價，這裡的住房狀況極為危險。

越來越多家庭眼看東京市區房價過高，無力購買東京市中心的公寓，被迫在市中心的便利性和郊區的寬敞空間之間做出選擇。

例如，竹澤惠非常清楚自己想要什麼：一間至少實際坪數70平方公尺（21.17坪）的三房公寓，具有抗震結構，位於安全區域，通勤距離東京市中心不遠，價格在6000萬至7000萬日圓（約1200萬到1400萬元台幣）之間。

港區超過1億日圓的住宅占比最多

10年前還存在這種理想價位區間，如今已不再。在竹澤女士居住的文京區，即使是面積相仿、不符合現代抗震標準的老舊公寓，起價也接近9000萬日圓（約1800萬元台幣），遠遠超出她和丈夫的承受能力。對於這位43歲的上班族和一位幼子的母親來說，尋找新家的計畫陷入停滯。

房地產資訊研究公司Lifull的調查顯示，過去10年間，東京23區售價超過1億日圓的中古屋公寓占比飆升16倍。

2015年，在東京23區，售價超過1億日圓的房源僅佔掛牌房源的1%，到2020年，這一比例已上升至3%。

2025年上半年，這一比例飆升至16%，這意味說，每7戶上市房源中就有一戶售價超過1億日圓。按區劃分，港區的至少1億日圓住宅的占比最高，高達55%，其次是千代田區，為51%，中央區位列第三，為45%。

在排名墊底的十個區區域（包括杉併區和太田區）當中，售價超過1億日圓的房源佔比均低於5%，而足立區沒有這類房源。

售價超過1億日圓的中古屋占比可能續增

「假設新成屋的售價繼續上漲，那麼中古屋售價超過1億日圓的房源比例可能會進一步升高。」Lifull Home研究所副所長中山俊明表示。

東京市中心城區受影響最大，港區、千代田區、中央區、澀谷區、新宿區和文京區的房價飆升，部分地區超過一半的老舊房源售價超過1億日圓。

房價普遍上漲的主因是外溢效應，新建房屋成本高（材料、人工），迫使購屋者轉向中古屋市場，推高中古屋房價。

同時，日圓匯率貶值吸引外國投資人，進一步推高東京房地產的需求和價格。官方統計數據顯示，外國人購屋呈上升趨勢，海外買家的購屋數量不斷增加。

今年上半年，東京新成屋當中有3%被海外買家購得，較去年同期的1.5%大增一倍，其中，台灣買家佔比最高。

